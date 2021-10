Jan Mantjes neemt afscheid van Bowling de Zedde

Jan Koning (mantjes) begon op zijn zestiende bij Café Motje waar hij vier jaar heeft gewerkt. Daarna heeft hij zijn horecavaardigheden danig weten op te vijzelen in de acht jaar dat hij bij het Damhotel heeft gewerkt. Toen hij werd gevraagd om te komen werken in Bowling-Party Centrum de Zedde heeft hij geen moment getwijfeld.

Ver voor de officiële opening op 1 oktober 1981 was Jan al bezig met opruimen en vegen toen de bouw nog volop bezig was. Ruim veertig jaar heeft Jan zijn ziel en zaligheid in de “Bowling” gelegd.

Jan gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen. Echte hobby's heeft hij niet maar we zullen hem zeer regelmatig op de dijk waar kunnen nemen, even een praatje maken hier of daar of genieten van een koppie koffie bij zijn dochter.