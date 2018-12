Jan Plat breidde Mayrhofen Kerstdal uit met skibaan en piste

Vorig jaar oogstte Jan Plat, die woont op de Bonifatius Guijtstraat 13, veel lof met zijn schitterende kerstversiering in de woonkamer. Daar had hij het Mayrhofen bergdal in Oostenrijk nagebouwd met een skipiste, bergdorpjes en de Ahornbaan. Tot zelfs uit Oostenrijk vandaan kreeg Jan lovende reacties en complimenten over zijn prachtige miniatuur bouwwerk, dat tot in de details op schaal is nagebouwd.

Het Mayrhofen Kerst Winterdal is dit jaar met 1.80 meter uitgebreid, tot in totaal 4.60 meter. De Penkenbaan, met gondels en stoeltjeslift, is erbij gekomen met een skipiste, prachtig berglandschap, verschillende huisjes en een extra Märklin-stoomtrein rijdt door het kerstdorp in de huiskamer. Het is werkelijk een pláátje zo mooi en je kan er je ogen niet loof naar kijken.