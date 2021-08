Jan Smit lanceert nieuwe single 'Zolang Je Bij Me Bent'

Na een afwezigheid van bijna 3 jaar komt Jan Smit vandaag met een gloednieuwe single getiteld ‘ Zolang Je Bij Me Bent’. De voorloper van een nieuw album dat later dit jaar zal verschijnen.

Zolang Je Bij Me Bent is geschreven door Jan Smit samen met Alain Clark. Productie en de compositie lag in handen van Thomas Tol en de mastering en mix is gemaakt door Matt Butler in Abbey Road Studio's.

3 jaar geleden bracht Jan zijn platina-album Met Andere Woorden uit. Een project waarbij gerespecteerde collega's uit het vak voor hem gingen schrijven. O.a Bløf en Miss Montreal behoorden bij de line-up. Een bijzonder album, maar zonder eigen geschreven liedjes. Daar komt nu verandering in. Deze track is herkenbaar Jan Smit met een frisse en zomerse sound.

De clip is opgenomen in de mooie omgeving van Hoenderloo, om het ' vakantie in eigen land ' gevoel te kunnen overbrengen.

"Ik vind het enorm spannend om na meer dan 3 jaar weer met eigen geschreven muziek te komen, ik hoop dat de fans het leuk vinden, ik ben in ieder geval heel erg trots op het resultaat" aldus Jan Smit.

De single is te besluisteren op Spotify.