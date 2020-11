Jari Vlak ‘Man of the Match’

Vrijdagavond werd middenvelder Jari Vlak verkozen tot ‘Man of the Match’ van de spannende partij voetbal tussen FC Volendam en koploper Almere City FC. De wedstrijd eindigde in 2-2.

In de tweede helft scoorde Jari Vlak op prachtige wijze met een loeihard afstandsschot. Na afloop kreeg de ‘Man of the Match’ een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden.