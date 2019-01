Leer hoe je eenvoudig (digitaal) onderzoek kunt doen naar je familiegeschiedenis

Je bap z’n bap en andere vreemdelui van vroeger

‘Van wie bin jij er ientje?’ Over het algemeen zijn we in Volendam bovengemiddeld geïnteresseerd in onze directe familielijnen. Daarnaast hebben we van huis uit een gezonde dosis wantrouwen naar ‘vreemdelui’. ‘We binne Volledams’ en daar zijn we trots op ook. Maar terwijl we tegenwoordig erg nieuwsgierig zijn naar wie onze dorpsgenoten zijn en wat zij allemaal uitspoken, hebben de meeste Volendammers geen idee wie hun voorouders waren. Het is nu echter vrij eenvoudig om zelf onderzoek te doen naar deze ‘vreemdelui’ uit je familiegeschiedenis.

Door Leonie Veerman

Volgens Mathilde Kors is dat bovendien erg leuk. Als coördinator publieksdiensten van het Archief Waterland is zij verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het archief en spoort zij het publiek aan om kennis nemen van de vele historische documenten die hier bewaard worden. „Je kunt je archieven nóg zo goed beheren, als niemand er gebruik van maakt, is dat natuurlijk wel jammer.”

Mathilde wordt omringd door vuistdikke boeken, vergeelde pagina’s met dikke bruine randen en eindeloos veel zinnen in een handschrift zo netjes en tegelijkertijd zo onleesbaar dat het duizelt. Een decor dat voor de moderne mens misschien aandoet als een nogal oubollige bedoeling. „En toch zie je genealogisch onderzoek de afgelopen jaren aan populariteit winnen”, aldus Mathilde.

,,Het is ontzettend leuk om zelf onderzoek te doen en opeens bijvoorbeeld een geboorteakte te vinden van een voorouder. Daarmee wordt je persoonlijke geschiedenis opeens tastbaar.” Mathilde wijst enthousiast op een van de honderden nagenoeg identieke bladzijden in een boek. ,,Nu steeds meer archiefmateriaal gedigitaliseerd wordt. Is het bovendien ook veel makkelijker.”

Op www.waterlandsarchief.nl zijn inmiddels zijn alle bevolkingsregisters uit de omgeving al digitaal te raadplegen. Vanuit je luie stoel is het al mogelijk om gegevens van je voorouders te vinden tot 1811. „Dat is het jaar waarin Napoleon deze bevolkingsregisters in het leven riep.” Zegt Mathilde.

Wie op zoek is naar tekenen van leven van voor 1811, moet iets meer moeite doen. „Voor die tijd ben je afhankelijk van kerkelijke registers of notariële archieven.” Deze documenten zijn ook allemaal gratis in te zien, maar daarvoor zul je moeten afreizen naar het Waterlands Archief in Purmerend. Mathilde: „We zijn overigens altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om deze registers te digitaliseren.”

Ben je nu nieuwsgierig geworden naar het leven van je bap z’n bap of andere vreemdelui van vroeger? In de bibliotheek van Volendam wordt een workshop georganiseerd waarbij wordt uitgelegd hoe je zelf eenvoudig zo’n genealogisch onderzoek opzet. De eerste bijeenkomst vindt morgen plaats van 10:00 tot 12:00 uur (17 januari).

Dan legt Mathilde Kors uit hoe je je stamboomonderzoek kunt opzetten en hoe je de basisbronnen voor genealogisch onderzoek kunt gebruiken.

Op donderdag 7 februari volgt een tweede bijeenkomst. Aan de hand van een presentatie met foto’s vertellen Jan Schilder (Vik) en Evert Koning over hun eigen stamboom onderzoek naar de Volendamse familie Schilder. Ook deze bijeenkomst is zeker de moeite waard volgens Mathilde: „Want er zitten bijzondere ontdekkingen bij.”

Wat: Workshop genealogie

Wanneer: Donderdag 17 januari en 7 februari van 10 – 12 uur

Waar: de Bibliotheek Volendam aan de Foksiastraat 10

Kosten: Deelname aan beide workshops is € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet-leden van de Bibliotheek Waterland. (Voor de bijeenkomst met Evert Koning en Jan Schilder zijn ook losse kaarten te krijgen voor € 2,50)

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via bibliotheekwaterland.nl/kaartverkoop en in de bibliotheek zelf.

Let op: Geef bij het aanmelden ook je bijnaam op! Jan Schilder en Evert Koning kunnen zich dan voorbereiden op vragen over deze families.