Volkstuinders blijven ondanks slecht jaar positief

‘Je weet niet meer waar je aan toe bent met dit klimaat’

De aardappelen bleven krieltjes, tomaatjes werden maar langzaam rood, uien bleven klein en het onkruid groeide sneller dan ooit tevoren. De tuinders van volkstuinvereniging Tuinvreugde kunnen zich in lange tijd niet meer zo’n slecht jaar herinneren. Door de koude lente, de uitzonderlijke hitte in juni, de enorme hoeveelheid regen en zelfs een heuse slakkenplaag valt de oogst voor veel van hen dit jaar uitermate tegen. Toch prezen de tuinders zich gelukkig met het mooie weer tijdens de jaarlijkse open dag van de Volendammer Volkstuinvereniging. Terwijl het zonnetje zichzelf zo nu en dan liet zien, genoten een groot aantal bezoekers van al het moois dat in dit rare jaar alsnog tot bloei is gekomen.”

Door Leonie Veerman





Volgens tuinders Wim en Alice Rijkenberg valt er dit jaar echter niet veel te plukken. ,,In vergelijking met voorgaande jaren staat onze tuin nu vrijwel leeg”, zegt Alice, terwijl ze naar meerdere lege stukken zwarte aarde wijst. ,,Op die stroken stonden onze bieten en rode kool, maar door alle regen hebben die het helaas niet gered. Volgend jaar hopen we dat we een goed drainagesysteem onder de tuin kunnen aanleggen, want door alle zware regenval van dit seizoen stond onze tuin op een bepaald moment helemaal blank.”

De combinatie van hoge temperaturen en aanhoudende regen zorgde er de afgelopen maanden ook voor dat het onkruid op het volkstuinencomplex sneller groeide dan ooit tevoren. ,,Er was dit jaar bijna geen beginnen meer aan”, benadrukt een groepje vrouwelijke tuinders. ,,Als je een weekje niet in de tuin was geweest stond het onkruid al tot aan je knieën. Voordat je dat dan allemaal weer weggeplukt had, was je zo weer een week verder. En dan hebben we het nog niet eens over de vele slakken, soms wel tientallen op een dag, die ondertussen al je groente wegvraten.”

‘Het mooie van

tuinieren is,

dat je het ieder

jaar gewoon weer

opnieuw kunt proberen’

,,Vroeger wist je tenminste nog waar je aan toe was met het weer”, vertelt tuinder Evelien Tuijp, die samen met haar man Jan al twintig jaar een grote tuin op het complex onderhoudt. ,,Toen kon je gewoon de zaaikalender volgen, maar je merkt nu echt dat de seizoenen steeds meer in elkaar over lopen en het klimaat steeds extremer wordt. Tegenwoordig moet je elke maand echt goed rekening houden met wat het weer doet. Omdat het steeds vochtiger wordt in Nederland krijg je ook steeds meer met schimmels en ziektes te maken in de tuin. Begin juni zat hier in de tuin al alles onder de meeldauw, terwijl we daar normaal gesproken pas aan het eind van september last van hebben.”

Haar man Jan knikt. ,,Voor onze groente maken we sinds kort gebruik van hoge bakken, zodat het regenwater sneller weg kan lopen en de grond lekker luchtig blijft. Bovendien komen de slakken er dan lastiger bij. En als je wat ouder bent hoef je ook minder te bukken, dat is natuurlijk ook wel prettig.”

In de strijd tegen de toenemende hitte hebben Evelien en Jan, net als veel andere tuinders op het terrein, tegenwoordig gordijntjes in hun kassen hangen. Jan: ,,met die hitte van tegenwoordig kan het op een hete zomerdag zo 45 graden worden in de kas. Daar kunnen de plantjes ook weer niet tegen dus dan moet je in oplossingen denken.”

Ondanks alle tegenslagen blijven Evelien en Jan positief. ,,Het was dit jaar gek genoeg wel een zeer goed bramenjaar”, vertelt Jan. ,,Ook de boontjes deden het bij ons uitzonderlijk goed. Ik moet eerlijk zeggen dat het al met al een zeer karig jaar was, maar het mooie van tuinieren is, dat je het ieder jaar gewoon weer opnieuw kunt proberen. Het blijft een constant leerproces.”