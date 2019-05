Wereldburger Sandrine Snoek is bezig aan derde buitenlandse avontuur

‘Je wordt er op veel manieren wijzer van’

Sandrine Snoek (25) woont al sinds september in de Ierse stad Galway. Ze is daar bezig met de afronding van een masterstudie Internationaal Management. Het is voor de Volendamse met de bijzondere zangstem niet haar eerste buitenlandse avontuur. Voorheen verbleef ze al tweemaal voor langere tijd in Parijs. Sandrine zegt veel te hebben geleerd van de periodes over de grens. Sowieso heeft zij er de Franse en Engelse taal uitstekend leren beheersen.

Door Laurens Tol

Bij het denken aan een plek in het buitenland om voor langere tijd te wonen, denken de meeste mensen waarschijnlijk niet direct aan Galway in Ierland. Wat heeft jou er toe doen besluiten om juist hier te gaan studeren?

,,De NUI-universiteit van Galway was een van de scholen die de opleiding die ik wilde volgen, aanbiedt. Daarom ben ik wat informatie gaan opzoeken over deze stad. Het bleek een echte studentenstad te zijn, waarin veel mensen wonen met verschillende nationaliteiten. Erg internationaal dus. Zo is hier bijvoorbeeld een grote Spaanse gemeenschap en er wonen veel Braziliaanse mensen. Ik wilde ook graag mijn beheersing van de Engelse taal professionaliseren en een nieuw land leren kennen met een eigen cultuur. De Verenigde Staten trekken mij niet zo erg aan. Nieuw-Zeeland en Australië vond ik wel interessant, maar veel te prijzig. Hetzelfde geldt voor Engeland, waar de lasten voor studenten ook zeer zwaar zijn. Ierland is wat dat betreft meer toegankelijk. Van mijn keuze heb ik zeker geen spijt. Galway heeft een typisch Iers stadscentrum. Er zijn veel gezellige barretjes en winkels. Wat ik ook fijn vind, is dat de stad niet zo heel groot is. Je ervaart hier meer een dorpsgevoel. En vooral de mensen zijn heel erg vriendelijk en hebben een sterk gevoel voor humor.”

‘Je kunt Galway

wel enigszins vergelijken

met Volendam’

Wat voor indruk krijg je van de cultuur in deze stad?

,,De cultuur in Galway heeft twee kanten. Er is in het algemeen heel veel livemuziek te horen. Daarbij zijn veel locaties ingericht op het toerisme, waardoor men daar kiest voor de meer gangbare popmuziek. Op andere plekken wordt nog steeds traditionele Ierse muziek gespeeld. Meestal gebeurt dit in de vorm van sessies die op vaste tijden plaatsvinden. Soms komen daar groepen die goed voorbereid zijn. Vaak kun je zelf meezingen of spelen. Je ziet ook gelegenheden waarbij mensen op een traditioneel-Ierse manier dansen. Dit is een soort ‘tapdance’. Aan de andere kant zie je in Galway sporen van een ‘trashy’ drinkcultuur met meer Engelse invloeden. Dit houdt in dat je best vaak meiden tegenkomt die bijna geen kleren aanhebben en gigantisch veel make-up gebruiken. Het lijkt erop dat er in deze kringen veel gedronken wordt. Galway wordt in twee delen verdeeld door een snelstromende rivier. Er is een toeristisch deel en een deel waar je ook wat meer onbekende muzikanten kunt bewonderen. Zelf kom ik het liefst in dat laatste gebied. Het mooie aan deze stad is dat er bijna altijd livemuziek te horen is, ook overdag.”

Je bent zelf ook zangeres. Heb je weleens opgetreden in Galway?

,,Je hebt hier twee verschillende ‘open mic’ avonden, waar ik een paar keer ben geweest. Een Ierse vriend van mij speelt allerlei instrumenten en daar heb ik een paar keer mee opgetreden. Dit was erg leuk om te doen. Jammer genoeg is het er niet vaker van gekomen. Er zijn hier zoveel muzikanten, waardoor zo’n avond heel snel volgepland is. Dat is ook wel weer mooi. Muziek is een belangrijk onderdeel van de cultuur in deze streek. Ik woon naast een basisschool en zie vaak dat kinderen hun eigen instrumenten meebrengen. Het is wel schattig om ze te zien lopen met die kleine violen en gitaren. Van jongs af aan beginnen ze hier al met muziek maken.”

,,Je kunt het wel enigszins vergelijken met Volendam. Alleen met dit verschil dat je hier meer mensen ziet met een ‘fiddle’, dat een andere benaming is voor een viool. Dit instrument is een belangrijk onderdeel van de traditionele muziek in Ierland. Bij de muzikale sessies zie je ook veel jongeren die heel goed fiddle kunnen spelen. In Nederland ligt dit niet zo voor de hand, maar hier is het gebruikelijk dat een groot aantal mensen dit instrument beheerst.”

‘Het weer is hier,

om het maar eens

op z’n Volendams

uit te drukken:

helemaal bedroefd’

Een veelgehoord stereotype over Ierland, is dat het er vaak regent. Ben je het daarmee eens?

,,Het weer is hier om het maar eens op z’n Volendams uit te drukken: helemaal bedroefd. De laatste twee weken valt het gelukkig wat mee, maar in de tijd dat ik hier ben geweest, is het weer erg slecht geweest. Zo-veel regen. Ieren zeggen daarom zelf over hun land: ‘A grand country if you put a roof on it’. Het is wel zo dat als het regent, het tevens weer snel kan opklaren. Op een mooie dag kan het ook ineens beginnen te hagelen. Soms maak je de omstandigheden van vier seizoenen mee op één dag. Een voordeel hiervan is wel dat iedereen ervan geniet als het mooi weer is. Veel mensen zijn dan buiten op de been en alle terrassen zitten vol. Men waardeert het mooie weer hier des te meer, omdat het zo vaak anders is. En als de zon dan eenmaal schijnt, dan is het landschap echt fantastisch mooi.”

Hoe ben je gehuisvest in Galway?

,,Via de universiteit ben ik terechtgekomen in een zogenoemde ‘attached flat’. Dit soort woningen zijn onderdeel van een groot huis, waarbij een deel wordt verhuurd. Ik zit dus in een appartement met een eigen ingang. Daarbij heb ik het geluk om een ruimte voor mezelf te hebben. Al mijn vriendinnen hier wonen samen met huisgenoten en dat kan nogal een gedoe zijn, ook als mensen je komen opzoeken. Ik heb wat dat betreft meer vrijheid en kan doen en laten wat ik wil. Het was niet gemakkelijk om een woning als deze te vinden. Ierland is beperkt in omvang en je hebt eigenlijk maar vier grote steden waar alle studenten naartoe komen. Buiten Dublin, Cork, Galway en Limerick bestaat de natie vooral uit platteland. Alle mensen met ambitie trekken naar de grote steden, waardoor er daar een enorme vraag is naar woningen. Ik heb gehoord dat daarom de woonlasten de afgelopen jaren flink zijn gestegen.”

,,Deze ontwikkeling heeft in de laatste vijf tot zeven jaar plaatsgevonden. Woningbezitters kunnen vragen wat ze willen, want men betaalt het toch wel. Ik woon een stukje verwijderd van het centrum. Het stadsdeel waarin ik woon, ligt aan het strand. Hier is ook een promenade langs de waterkant waar je overheen kunt lopen. Wandelen naar het centrum duurt ongeveer een half uur. Ik heb daarom een fiets gekocht, waardoor ik altijd mobiel ben. Een levendige fietscultuur is hier nog niet, maar het begint wel steeds meer te komen.”

Wat staat er nog op de planning voor je verdere verblijf in Ierland?

,,Mijn periode hier loopt nu langzaam ten einde. Alle schoolvakken heb ik inmiddels afgerond en alleen mijn scriptie moet ik nog afmaken. Dit onderdeel kan ik ook wel op afstand maken. Daarom heb ik besloten om binnenkort weer terug te gaan naar Nederland. Om precies te zijn: ik arriveer op Hemelvaartsdag voor het ‘3e Klaphekfestival’. Voor m’n gevoel heb ik hier voor nu eigenlijk wel even genoeg gezien. Ierland is niet zo’n groot land, waarin de meeste activiteiten slechts op een paar plekken plaatsvinden. Al kun je nog wel eindeloos veel mooie natuur vinden natuurlijk. Ik ben op al die punten geweest en dat maakt dat ik nu wel weer toe ben aan wat anders. Wat betreft werkgelegenheid zitten alle banen in Dublin, en daar zou ik niet willen wonen. Veel van mijn schoolvriendinnen keren ook langzaam huiswaarts. Dat heeft mij er toe doen besluiten om voor hetzelfde te kiezen. Tevens mis ik uiteraard mijn familie, mijn vriend en Volendamse vriendinnen. Voor mijn gevoel is deze periode voorbijgevlogen.”

‘In het buitenland

heb ik mezelf

beter leren kennen’

Hoe kijk je vanaf een afstand naar de Nederlandse cultuur nu je een periode elders gewoond hebt?

,,Ik heb altijd al wel gedacht dat wij wat missen aan cultuur. Nederland heeft niet echt een uitgesproken cultuur naar mijn mening. Tijdens mijn periode in Parijs kwam dit besef het sterkst binnen. De Franse cultuur straalt echt wat uit. Hierbij heb ik het over: de taal, wijn, cuisine en karakter van het land. Nederland heeft dit toch wat minder denk ik. Volendam heeft wel een sterke muziekscene, wat ik erg waardevol vind. Misschien zie je de bijzonderheden van een land ook wel minder goed als je er zelf vandaan komt.”

Om wat voor reden heb je een tijd in Frankrijk gewoond?

,,Ik ben naar Parijs gegaan om vloeiend Frans te leren spreken. Op de middelbare school kwam er een keer iemand langs in de klas die deze taal perfect beheerste. Deze Nederlandse vrouw had dit geleerd door een paar jaar in Frankrijk te wonen. Ik dacht toen alleen maar: dit wil ik ook. Sowieso heb ik altijd al een belangstelling gehad voor de Franse taal. Met mijn familie gingen we vaak naar Frankrijk op vakantie en mijn moeder beheerst de taal ook heel behoorlijk. Daardoor ging het vak Frans mij makkelijk af op school. De keuze om voor de studie Franse taal & cultuur te gaan, was daardoor niet moeilijk om te maken. Door al op jonge leeftijd voor langere tijd in Frankrijk te verblijven, heb ik pas echt goed Frans leren spreken. Ik denk dat ik inmiddels wel kan zeggen dat ik redelijk vloeiend de taal beheers.”

Kun je het mensen aanraden om voor een langere periode in het buitenland te verblijven?

,,Ik kan het iedereen aanbevelen. Je wordt er op veel manieren wijzer van. In het buitenland heb ik mezelf beter leren kennen. Door het wonen daar word je zelfstandiger en meer volwassen. Je leert kennismaken met andere mensen, want je wilt niet de hele tijd alleen zijn. Ook wat het studeren betreft, moet je alles zelf regelen. Ik weet nu beter naar wat voor soort mensen ik toetrek en waar ik het liefst mee bezig ben. In een enorme stad als Parijs heb ik alles alleen moeten doorstaan, er mijn eigen weg en andere mensen gevonden. Door al deze ervaringen heb ik het idee dat ik nu sterker achter mijn keuzes sta. Je krijgt ook een meer open kijk op de dingen. Het zijn ervaringen voor het leven.”

Heb je al plannen voor de toekomst?

,,Ik denk dat ik na mijn verblijf in Ierland voorlopig een tijd in Nederland blijf. Voor de toekomst heb ik een droom om ooit nog eens Spaans of Italiaans te leren. Verblijven in het land zelf is daarvoor de beste manier. Ik sluit dus niet uit dat ik ooit nog eens naar een van deze landen vertrek. Dit gaat echter zeker niet op korte termijn gebeuren. Het ligt voor de hand om binnenkort werk te gaan zoeken in Nederland. Daarbij hoop ik een functie te vinden waarbij ik gebruik kan maken van mijn talenbeheersing. Werken in een internationaal bedrijf is een mogelijkheid. Met het oog daarop heb ik ook gekozen voor mijn huidige masterstudie. Iets met people-management in een internationale omgeving lijkt mij dus wel wat. Ik weet niet exact in welke sector ik wil gaan werken. Het is nu dus nog even aftasten. Daarbij is het ook nog afwachten wie mij wil”, besluit Sandrine met een glimlach.

Foto: Mustafa Sultan