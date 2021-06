Jeffrey Schilder fietst 325 km voor het goede doel

Op zaterdag 19 juni staat Volendammer Jeffrey Schilder (28) een flinke opgave te wachten. Voor het goede doel – de Marker Charity Ride voor MES en KWF – gaat hij samen met twintig gelijkgestemden een unieke fietstocht rijden. ,,We gaan op één dag 325 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor Marker Evenementen Stichting (MES) en KWF Kankerbestrijding”, klinkt de sportieveling enthousiast. ’s Ochtends vroeg klinkt in Marken het startsein. ,,De route leidt ons richting Enkhuizen, Lelystad, Urk, Lemmer, Vollenhove, Harderwijk, Muiden en via de toeristische route weer terug naar Marken. We verwachten er al met al zo’n vijftien uurtjes over te doen. Iedere euro is er één voor de goede doelen, dus alle deelnemers trainen al maanden om te zorgen dat ze zoveel mogelijk kilometers in de benen hebben.”

Door Kevin Mooijer





Als voetballer maakte Jeffrey drie jaar terug de overstap van de RKAV Zaterdag naar Marken 1. ,,Ik speel nu een niveautje lager, maar de sfeer is hartstikke leuk. We hebben inmiddels zes jongens uit Volendam in het team lopen. Dat zorgt natuurlijk voor een gezellig sfeertje.” Jeffreys assistent-trainer Nico Kes kwam samen met Dominique de Groot met het idee voor de Marker Charity Ride. ,,Nico en Dominique hebben tevens de sponsoringactie en het regelen van de tenues op zich genomen. De uitgestippelde route is vooral uniek omdat het zóveel kilometers op één dag zijn. De twintig mannen zullen 325 kilometer afleggen en de zes deelnemende vrouwen gaan honderd kilometer fietsen. We vertrekken ’s ochtends al heel vroeg om de verwachte vijftien uur durende rit tijdens het daglicht te kunnen afronden. De verwachting is dat we tussen de elf en twaalf uur zullen fietsen en dat we zo’n drie uurtjes zullen besteden aan korte drinkpauzes.”

Geheim van het uithouden

,,We worden de hele route gevolgd door een bezemwagen met voedsel, drinken en reservebanden aan boord. Ik denk dat het geheim van het uithouden toch vooral schuilt in voldoende eten en drinken. Om kramp en vermoeidheid tegen te gaan, zullen we constant moeten eten tijdens het fietsen.” ,,We hebben de afgelopen periode al meerdere tochten voor het goede doel gereden, maar nog nooit met zoveel kilometers. Omdat het voetbalseizoen vroegtijdig was stilgelegd vanwege de corona restricties, ben ik sinds maart vorig jaar veel gaan fietsen. Ik hoop dat dit voldoende zal zijn om de rit helemaal uit te rijden.”

,,De afgelopen periode merkten we dat er wekelijks nieuwe sponsoren bij kwamen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Tal van sponsoren hebben ons de afgelopen maanden gesponsord en hebben een bijdrage per gereden kilometer in de weekenden gedoneerd. Uiteindelijk gaan alle bij elkaar gefietste opbrengsten naar het KWF en de MES. Ik hoop dat er na het lezen van dit verhaal misschien nog een aantal Volendammer bedrijven een bijdrage willen doneren om zo de opbrengst zo hoog mogelijk uit te laten vallen! Zo kunnen we uiteindelijk een mooi totaalbedrag doneren aan de stichting en het KWF. Dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen.”

Wil je Jeffrey helpen geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en de Marker Evenementen Stichting? Ga dan naar www.mesmarken.nl voor meer informatie of doneer een bedrag naar NL37 RBRB 8825 4325 26 t.n.v. D. de Groot.