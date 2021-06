Jeroen Smit nieuw bij Fysiotherapie Volendam

Graag stellen wij Jeroen Smit aan je voor. Een sportieve fysiotherapeut die ons team komt versterken!

Jeroen: "In maart 2020 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan hogeschool THIM van der Laan te Nieuwegein. Vanwege mijn passie voor sport ben ik mezelf gaan verdiepen in sportgerelateerde klachten aan de heup, knie en enkel. Naast reguliere fysiobehandelingen bied ik voor zowel beginnende als ervaren sporters begeleidingstrajecten aan, zodat zij doelgericht kunnen trainen en kunnen groeien. Na mijn afstuderen heb ik diverse cursussen afgerond, zoals sportmanipulaties en bindweefseltherapie. Tijdens de behandeling vind ik het belangrijk om op zoek te gaan naar de exacte oorzaak van de klacht, zodat ik deze zo optimaal mogelijk kan behandelen en mijn patiënten snel weer klachtenvrij zijn.

Verder blijf ik graag zo goed mogelijk up-to-date van de laatste wetenschappelijke inzichten en behandeltherapieën, om mijn patiënten de meest efficiënte behandeling te bieden." En je raadt het al, in zijn vrije tijd speelt Jeroen graag een potje basketbal.

Je kunt nu een afspraak bij hem inplannen via 06-50228189.

Wij wensen Jeroen veel plezier in onze gezellige praktijk!