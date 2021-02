Ringen om Volendam

Jessica gaat op NK voor prolongatie met piek

Ze staat te popelen om komend weekeinde haar nationale titel op het onderdeel kogelstoten te prolongeren. Afgelopen weekeinde beleefde Jessica Schilder in datzelfde decor, het Omnisport in Apeldoor, qua afstanden geen beste generale repetitie, maar de Volendamse ‘denkt om’. ,,Ik ben allang blij dat ik weer een wedstrijd had om te stoten en liever dat het dan wat minder gaat dan tijdens het NK. Het was dus sowieso leerzaam.”





Het overkoepelende doel is 18.50 meter, dat is de limiet voor de Olympische Spelen. Iets minder ver – 18.20 meter – is de limiet voor het EK Senioren en daarvoor moet Jessica nog zes centimeter verder stoten dan haar persoonlijk record. ,,En die limiet heb ik tijdens trainingen al wel gehaald, daarmee bouw je zelfvertrouwen op.”

Afgelopen weekeinde wilde het minder vlotten. Slechts twee van de zes pogingen waren geldig en ze kwam tot 17.72 meter, waarmee Jessica nog wel als eerste, voor Melissa Boekelman, eindigde. ,,Ik heb weer een stukje meer ervaring opgedaan, ook met betrekking tot hoe de ring voelt, de omstandigheden zonder publiek en de sfeer zijn. Deze ring waar vanuit ik stoot ligt er tijdens het NK ook.”

Vorige week trainde de nationaal kampioene gewoon buiten, in de sneeuw. ,,Kwestie van heel dik en warm aankleden en gewoon rammen”, lacht ze. ,,Ik was allang blij dat ik mag trainen en dat geldt hetzelfde voor elke wedstrijd die ik in deze coronatijd mag doen. Ik ben de AtletiekUnie dankbaar dat zij wedstrijden organiseren. Die zijn nodig voor mijn ranking. Bij elke wedstrijd zijn punten te verdienen en dat vergroot de kans om je te kwalificeren voor de Spelen. Des te vaker ik boven de 18 meter stoot, des te meer stijg ik op de internationale ranglijst. Uiteindelijk gaat het bij kwalificatie voor ‘Tokyo’ of om de limiet van 18.50 meter – dan ben je direct gekwalificeerd – en anders kun je dat proberen via je ranking.”

,,Daarvoor moet je consistent 18 meter stoten en dat is in het nadeel voor jonge sporters – als ik – die nu aankloppen, die missen daarvoor de kracht en de ervaring. Dat maakt het moeilijker voor de jongere generatie – die op grens zit van junior en senior – om zich te kwalificeren. Het is gewoon heel moeilijk om het telkens te laten zien, je kunt een mindere dag hebben, zoals ik afgelopen weekeinde had.”

Op het naderende NK ziet zij de tien jaar oudere Melissa Boekelman als haar grootste uitdager. ,,Dat is de afgelopen jaren andersom geweest, nu kan ik stellen dat we van gelijkwaardig niveau zijn en we moedigen elkaar aan. We gaan er met z’n tweeën voor. Fijn, dat je elkaar de goede richting in stuurt en concurrentie is in deze fijn.”

Ging voorheen de media-aandacht naar de meervoudig nationaal kampioene (en Boekelman nam in 2016 deel aan de Spelen van Rio), sinds het laatste NK outdoor is dat anders. ,,Die bekende stem van de NOS stond toen ineens met een microfoon voor mijn neus. Er is dus wel wat veranderd.”

,,Het is niet zo dat kogelstoten heel veel aandacht krijgt, tenzij de limiet voor de Spelen komend weekeinde wordt gestoten. Op welk onderdeel dat ook gebeurt, dat is een wereldprestatie.”

Aangezien een beperkt aantal mensen binnen mag, moet Jessica het in Apeldoorn zonder haar ouders stellen. ,,Helaas. Dat valt mijn vader ook zwaar. Het is altijd fijn om naast de coach iemand bij je te hebben die een extra rustpunt vormt, zeker tijdens het NK. Maar daar zitten alle sporters mee.”

Foto Coen Schilderman.