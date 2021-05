Jessica in de wachtkamer

Topsport is een kwestie van vallen en opstaan en uiteindelijk blijven de sterkste over. Dat weet ook Jessica Schilder. Na het succesvolle EK kogelstoten, met een verrassende vijfde plaats en kwalificatie voor de Olympische Spelen, is het heel snel gegaan met de 22-jarige Volendamse.

Door Ringen om Volendam





Tot er op 19 april een kink in de kabel kwam. Op die dag begon voor haar op het Nationaal Sportcentrum Papendal officieel de voorbereiding op de Olympische Spelen, die van 23 juli tot 8 augustus in Tokio worden gehouden. Schilder: ,,Ik zou twee dagen lang, in steeds sessies van twee uur, uitgebreid worden getest. Dit alles in een speciale klimaatruimte, waar het klimaat van Tokio tijdens de Spelen wordt nagebootst. Alles wordt gemeten, van de hartslag tot het zweet. Zo kan onder meer mijn drinkgedrag worden bepaald om in de soms extreem warme temperatuur goed te kunnen blijven presteren. Maar ja, toen ging het mis.”

De atlete doelt op de coronatest, die aan het tweedaagse onderzoek vooraf ging. ,,Tot mijn stomme verbazing testte ik positief en kon meteen in quarantaine. Terwijl ik vier dagen ervoor nog mijn eerste vaccinatieprik had gekregen, zat het toch niet goed. Een enorme tegenvaller, helemaal omdat ik totaal geen last had. Ik had niets gemerkt en merk tot vandaag de dag nog niks. Misschien heeft dat te maken met de eerste prik, die voor een buffer heeft gezorgd, want ik heb zelfs zonder problemen door kunnen trainen.”

Toch was daarmee niet de kous af. Vrijdag zou Schilder naar Kroatië vliegen, om dit weekeinde in Split mee te doen aan de European Throwing Cup. Een internationaal evenement, waarin alle werpdisciplines zijn samengevoegd. Naast Jessica’s specialiteit kogelstoten, ook discuswerpen, kogelslingeren en speerwerpen. Schilder: ,,In principe kan ik tot acht weken na mijn positieve test niet aan buitenlandse wedstrijden meedoen. Dus tot medio juni. De wedstrijd in Split valt binnen die termijn.”

Als hier geen oplossing voor gevonden wordt, dan mist de Volendamse dit weekeinde niet alleen de European Throwing Cup, maar loopt ze ook op 23 mei haar debuut in de prestigieuze Diamond League mis. Dit financieel lucratieve circuit van wedstrijden, waaraan de wereldtop meedoet, begint op die dag in het Britse Gateshead en Schilder heeft daarvoor een startbewijs. ,,Alleen moet er wel een oplossing voor mijn situatie komen”, reageert ze. ,,De atletiekunie en NOC*NSF kijken nu in hoeverre alleen een negatieve pcr nodig is om in ieder geval toch in Split te mogen starten. Ik hoop dat het lukt, anders zit er niets anders op dan voorlopig alleen aan Nederlandse wedstrijden mee te doen. Qua competitie ligt de lat een stuk lager, maar ja, op dit moment heb ik even niks te willen.”