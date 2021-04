Jessica Schilder naar Split

In afwachting van haar deelname aan de prestigieuze Diamond League, heeft Jessica Schilder al haar eerste eervolle uitnodiging binnen. Op 8 en 9 mei neemt de Volendamse atlete deel aan de European Throwing Cup in de Kroatische badplaats Split. Het betreft een uniek evenement, waarin alle werpdisciplines zijn samengevoegd. Dus naast Jessica’s specialiteit kogelstoten, ook discuswerpen, kogelslingeren en speerwerpen.

Door Ringen om Volendam





De deelname van Schilder is een meevaller, omdat de European Throwing Cup aanvankelijk voor 13 en 14 maart in het Portugese Leiria gepland stond en het deelnemersveld dan zeer waarschijnlijk al vast had gestaan. Maar door haar verrassende vijfde plaats tijdens het EK vliegen overal de deuren wagenwijd open voor de net 22 jaar geworden kogelstootster. Na de mededeling dat ze een startbewijs krijgt voor nog te beginnen Diamond League, nu dus een topwedstrijd in Split.

Jessica Schilder: ,,De knop moet bij mij nog een beetje om. Eerst vond ik het jammer dat ik niet aan een onder 23-wedstrijd mee kon doen, maar Charles van Commenée (hoofdcoach Nederlandse Atletiekunie red.) gaf aan dat ik richting de Spelen veel meer aan een harde strijd met de wereldtop heb, dan gemakkelijk wedstrijden van leeftijdsgenoten winnen. En zo is het natuurlijk ook.”

Luc Kroon

Een harde competitie wordt het dit weekeinde ook voor zwemmer Luc Kroon. Het tweede trainingskamp in Turkije zit erop en vandaag vliegt de Volendammer terug naar Nederland, om direct na aankomst door te reizen naar Eindhoven. Daar vindt op zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi plaats voor het EK, dat in Boedapest wordt gehouden. Kroon, die al geplaatst is voor de 200 meter vrije slag, start in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion op de 50, 100, 200 en 400 meter vrije slag.

Kroon: ,,Ik start op vier afstanden om mijn wedstrijdritme een extra impuls te geven. Daarnaast hoop ik me ook op de 400 meter voor het EK te plaatsen. Dat zou mooi zijn.”

Bart Buikman

Goed nieuws ook van skateboarder Bart Buikman die na vier maanden eindelijk weer onder leiding van TEAMNL-coach Paul Lammers kan trainen. Buikman: ,,Door alle coronamaatregelen was het er steeds niet van gekomen, dus was dit weer ouderwets lekker. Dankzij de trainingen in het nationaal sportcentrum in Den Haag heb ik de draad weer goed op kunnen pakken.”