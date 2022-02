Jessica Schilder scherpt eigen nationaal record aan

Jessica Schilder stootte vorige week het uit 1987 daterende Nederlands indoor-record uit de boeken en zette dat scherper met 19.26 meter.

Jessica Schilder foto Coen Schilderman

Deze zaterdag toonde de Volendamse kogelstootster dat zij in uitstekende vorm verkeerd, want zij verbeterde haar eigen ‘verse’ record met bijna een halve meter: 19.72 meter. Terwijl zij bij haar tweede stoot in Apeldoorn al op 19.48 meter zat.

Volgende weekeinde is het NK en half maart (18-20) is het WK Indoor in Belgrado. De 19.72 meter van Jessica is wereldwijd de beste prestatie tot dusver dit jaar.