Jessica Schilder wint bij debuut op FBK Games

Uiteindelijk kon ze nog enthousiast het Fanny Blankers Koen Stadion in Hengelo verlaten. Net als duizenden andere toeschouwers was de Volendamse atlete Jessica Schilder getuige geweest van het fantastische nieuwe wereldrecord dat Sifan Hassan op de 10.000 meter zou lopen. Met een eindtijd van 29.06.82 minuten verbeterde Hassan de vorige mondiale toptijd met ruim 10 seconden.

Door Ringen om Volendam





Jessica Schilder: ,,Ik ben tijdens de race langs de kant gaan staan. Tussen het publiek. Ook omdat er aan de zijkant van de baan heel innovatief verschillende kleuren licht werd gebruikt, waardoor Hassan precies kon zien hoe ze in verhouding tot het wereldrecord aan het lopen was. Daarvoor had ze eigenlijk geen hazen nodig, want dit werkte veel effectiever. Dat was mooi om te zien.”

Er was nog een andere prestatie die haar raakte. ,,Dat was de 20.22 meter van Sven Poelman bij het kogelstoten. Sven is 24 jaar en is bezig zich enorm te verbeteren. Tokio komt nog te vroeg, maar als hij zo doorgaat, haalt hij wel de Spelen van Parijs in 2024. Zijn prestatie tijdens de FBK Games was weer een mooie stap in de goede richting.”

Zelf maakte ze die stap niet, hoewel ze haar debuut op de prestigieuze FBK Games wel met een overwinning zou afsluiten. Maar met een winnende stoot van 17.50 meter bleef ze ruim een meter verwijderd van het persoonlijk record van 18.69 meter. Dat haar eerste plaats niet in gevaar kwam, zegt overigens veel over haar huidige suprematie in Nederland. Schilder: ,,Het mag duidelijk zijn dat ik niet tevreden ben. We hebben het uitgebreid geëvalueerd en ik weet inmiddels wat de oorzaak is. Na twee weken intensieve krachttraining heb ik me fysiek teveel geforceerd, terwijl ik mijn kracht juist in souplesse moet vertalen. Daar gaan we nu aan werken.”

Inmiddels is het aftellen begonnen voor de Spelen, die over amper 40 dagen beginnen. Schilder: ,,De ervaring van de FBK Games past in het proces waarin ik zit. De afgelopen maanden heb ik keihard getraind, waarbij steeds de grens werd opgezocht. Tot hoever kan ik dit doen en tot hoever dat. Het zijn de laatste details en daarbij mag ik geen fouten maken. Wat dat betreft kijk ik alweer uit naar zondag, als ik in Lisse meedoe aan de wedstrijd om de Gouden Spike.”

Verder is er de voorbereiding op het Nationaal Sportcomplex in Papendal. Schilder: ,,Ik moest van de week in Papendal bloedprikken en ben weer in de klimaatkamer geweest, waar de hitte van Tokio wordt nagebootst. Verder kreeg ik te horen, dat ik niet op 14 juli naar Japan reis, maar een dag later. Het is allemaal heel spannend. Er komt veel op me af en daar moet ik mee leren omgaan. Wat dat betreft is de FBK Games een goede les geweest. Er zat gewoon teveel spanning in mijn lijf en dat moet er snel uit.”