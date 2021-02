Jeugd vermaakt zich met ijspret in het Boelenspark

Vanwege de Corona-maatregelen heeft het ijsclubbestuur helaas moeten besluiten om dit jaar geen water te pompen voor de ijsbaan in het laagste deel van het Boelenspark. Het bestuur is bang dat er samenscholingen komen en dat de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden.

Dat betekent dus helaas géén ijsbaan in het park. En juist nu is er strenge vorst zodat er eindelijk weer geschaatst kan worden. Hoewel er geen ijsbaan is, weet de jeugd het Boelenspark toch volop te vinden. Maandag de hele dag was het een drukte van belang.

Met de slee werd door de kinderen van het dijktalud gegleden. Dat betekende topvermaak voor de kinderen en het zorgde voor een gezellig winters sfeertje in het park. Door Ingrid Schokker is een mooie serie foto’s van de ijspret in het park gemaakt.