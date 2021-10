Jim Beers: ‘Als ik het van één speler kan leren…’

,,Mijn eerste minuten van dit seizoen en binnen tien minuten hangt-ie”, glunderde Jim Beers na afloop van de wedstrijd tegen Telstar, waarin hij op fraaie wijze de 1-5 koppend op het scorebord zette. ,,Scoren uit standaardsituaties is wel een kracht van me, dat lukt ook vaak op de training. Deze corner was heel goed gegeven door Daryl (van Mieghem, red.) en dan is het een kwestie van verlengen en ik schampte de bal goed.”

Door Eddy Veerman

Vorig seizoen viel hij enkele keren in en pakte hij al doelpunten mee. ,,Dit seizoen had ik nog geen minuten gemaakt. Ik moet mezelf laten zien bij Jong Volendam en dan hopen op mijn kans.” Eerder trainde en speelde hij af en toe als middenvelder. ,,Dat kan ik ook, maar ik ben als centrumspits op mijn best en dat geeft de trainer ook aan. Dan heb ik Robert (Mühren, red.) voor me en dat is een fenomeen. Dat liet hij hier tegen Telstar ook weer zien. Ik moet dus hard trainen en zorgen dat ik er staan als Robert, zoals nu, vroegtijdig naar de kant wordt gehaald.”

Mühren

Het was zichtbaar dat zijn ploeggenoten het de Volendammer enorm gunden. ,,Dat is mooi natuurlijk. Ik lig goed in de groep, zal me altijd professioneel opstellen, ook als ik niet speel. Dan hoop ik ook dat ze winnen en iedereen het goed doet. Ik help waar ik kan, ik zet het team boven mezelf. Dat zal meespelen bij dat juichen. En als dan na het laatste fluitsignaal Robert op mijn nek springt, dat zegt genoeg.”

Hij kijkt op de training en in de wedstrijd veel naar zijn voorbeeld. ,,Vooral naar zijn ‘diepte-loop-acties’, hoe hij die maakt. Hij helpt me ook en ik kan alles aan hem vragen. En als ik het van één speler kan leren, is hij dat wel.”

Beers genoot van de sfeer, die de Hekside veroorzaakte op de tribune in Velsen-Zuid. ,,Daar stonden veel bekenden tussen. Eén van mijn beste vrienden was er en ik zag de emotie bij hem. Dat is erg mooi.”