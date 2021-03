Jodi Bos de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in februari gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd maandag het kaartje getrokken van Jodi Bos, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Jodi’s ouders zijn Peter en Camilla Bos en haar grote broer is Jamie.

Zij wonen in de Leliestraat. Jodi Sandy zag het levenslicht op maandag 8 februari om 05.10 uur en woog bij de geboorte 2840 gram. Tijdelijk verblijft zij nog in het ziekenhuis. Door Bloembinderij Roses en More uit de Burg. van Baarstraat werd weer een mooi bloemboeket samengesteld voor de trotse moeder.

Uit handen van Anita Schouteren van DA Drogisterij en Parfumerie Gerro en Esther in De Stient kreeg de familie Bos een rijkelijk met kadootjes gevulde Pampertaart aangeboden. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.