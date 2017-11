Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop in PX

Afgelopen zaterdag zat PX goed gevuld tijdens de muziekavond van Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop. Voor de derde keer was de bekende TV-man, voetbal-/muziekkenner naar Volendam gekomen met de theatertour om oude tijden te laten herleven.

De nummers werden door Johan Derksen aangekondigd. Opgetreden werd door de Haagse band The Clarks en de zang werd o.a. verzorgd door Frans Krassenburg (de ex-zanger van The Golden Earrings), Theo van Es (van The Shoes), Rudy Bennett en Jan Veerman (Kies).

Bekende hits uit de 60’er jaren van o.a. The Rolling Stones, The Motions, ZZ en de Maskers, Johnny Kendall and the Heralds, BZN en vele andere tophits van de Nederpop stonden op het repertoire.