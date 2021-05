Liefde is..

Johan en Wendy zijn gewoon tevreden

Ze zijn onlangs – als Volendammers – verhuisd naar Edam, maar wonen niet zo heel ver van het derde klaphek. Johan en Wendy Koning zijn verliefd op hun nieuwe paleisje en bovenal na 23 jaar nog steeds verliefd op elkaar.

Door Jan Koning





,,We waren toe aan een beetje meer rust en die vinden we hier”, vertelt Wendy Tol. Inmiddels draagt ze al vijftien jaar de naam Koning, net als haar man Johan. ,,Of we nu niets meer te wensen hebben? Nou, we willen de achtertuin nog doen, de schutting, de voortuin. Dat soort dingetjes. Dat komt volgend jaar wel weer. Ik heb geleerd dat het belangrijkste is dat je tevreden bent met wat je hebt en mag verlangen naar meer. Dus eerst even genieten van wat we hebben en dan zien we wel weer verder.”

23 jaar zijn ze al samen en ooit samengekomen door toedoen van Werner ‘Kip’ Jonk. Johan: ,,Ik zat altijd in de bowling, tot Werner op een keer zei: ‘als je hier blijft, vind je nooit iets.’ Dus ging ik eens mee naar de Seinpaal. Terwijl ik daar aan het poolen was, zag ik Wendy en dacht ik gelijk ‘die is leuk’. Of het liefde op het eerste gezicht was, weet ik niet, maar ze had wel direct mijn aandacht.”

Voor Wendy was het niet direct liefde op het eerste gezicht. ,,Dat heeft toch nog wel een paar keer zoenen geduurd”, lacht ze. ,,Ik vond hem wel direct leuk, maar kwam net uit een relatie van ruim drie jaar. Was dus eigenlijk van plan om effe een jaar te fladderen, maar binnen drie maanden stond Johan daar. Dat was niet de bedoeling.”

Dat zoenen. Dat zal wellicht wat praktische problemen hebben opgeleverd, aangezien Johan de 2.00 meter ruimschoots overstijgt en Wendy wat kleiner is. Wendy: ,,We zaten bij mijn moeder op de bank, dus dat scheelt, haha. Ik weet nog dat ik ontzettend verlegen was. Dat zal nu niemand van mij denken, maar ik weet het nog heel goed, dat ik niet de eerste stap durfde te zetten om hem te zoenen. Dat moest uiteindelijk echt van hem komen. Hij had dus toch wel een bepaalde indruk gemaakt.” Als de klik er is – en de eerste kus is daar – blijven Johan & Wendy samen. ,,Hij heeft me altijd op handen gedragen”, gaat Wendy verder. ,,Hij geeft me het gevoel dat ik de mooiste vrouw van de wereld ben. Is zo ontzettend lief en echt erg goed voor me. Daar ben ik hem ongelooflijk dankbaar voor.” Johan moet er een beetje van blozen. ,,Voor mij was Wendy het gewoon. Dat wist ik direct. Dat zij het was en ze niet meer weg zou gaan.”

Overeenkomsten zijn er niet veel, ze houden allebei van andere dingen, maar samen een loopje maken rondom Edam en Volendam is iets wat ze heel graag doen. Johan: ,,Dat is wel een gezamenlijk iets. Verder kunnen we gewoon heel goed samen zijn en hebben we altijd wel iets om over te kletsen. Het mooie is vooral dat, ook al wordt er werkelijk geen woord gewisseld, het ook goed is. Zolang we maar samen zijn. Dan zitten we na het werk - als de kinderen boven zijn - allebei op onze eigen iPad met de koptelefoon op in onze eigen bubbel. Misschien niet gezellig, maar dat hebben we ook gewoon nodig.”

Wendy: ,,Ik denk dat ik die bubbel misschien nog meer nodig heb dan Johan. Ik heb het best druk met mijn eigen bedrijf, ben daarnaast vrij introvert en laad ook echt op in mijn eigen bubbel. Die ruimte krijg ik ook en dat is heel belangrijk. Net als dat bij mijn bedrijf Johan echt mijn steun en toeverlaat is. Ook als het even minder gaat of als ik even twijfels heb, is hij er voor me.”

Johan: ,,We woonden binnen een jaar al samen en waren heel snel al met z’n tweeën. Als we dan toch een keer op stap gingen, zaten we veelal met onze eigen vriendengroep.” Wendy: ,,En dat is misschien maar beter ook. Want met kermis bijvoorbeeld wil ik hem echt niet tegenkomen. Jo en dronken, daar word ik niet blij van. Dan ben ik effe wat minder verliefd. Dan komt-ie op vrijdag van kermis – als ik met mijn collega’s zit – effe langs en denk ik echt bij mezelf ‘ga weg’. Verder hou ik erg veel van hem hoor, haha!”

De eerste vakantie op Gran Canaria is het stel nog het beste bijgebleven. Johan: ,,Met z’n tweeën verliefd hand in hand over het strand. Die verliefde momenten hebben we overigens nog steeds hoor. Iedere dag. Ik zeg altijd, we hebben het goed samen en zo is het ook.” Wendy: ,,Wensen zijn er natuurlijk altijd, maar dat zit ‘m voor mij niet zo zeer in vakanties of zo. Meer in mijn bedrijf. Ik ben mindset-coach voor ondernemers. Dat houdt in dat ik ondernemers help die heel graag impact willen maken in het leven van anderen, maar daar nog te onzeker voor zijn. Die help ik om hun doelen te bereiken. Dat is echt mijn passie en mijn levensdoel.”

Een doel waar Johan haar enorm in steunt. ,,Kijk, ik heb gewoon mijn loonzakkie bij Siem Steur”, begint hij bij voorbaat al te lachen. ,,Daar worden we niet écht rijk van. Ik hoop niet dat ik tot mijn 67e moet werken, maar dat ik eerder kan stoppen. Dus moet het of van de Staatsloterij komen of van het bedrijf van Wendy. Dus alle ballen moeten op Wendy.” Wendy (lachend): ,,Daarom is-ie ook zo’n steun. Ik ben zijn rijkmaker, haha!”