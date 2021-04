Jolanda van Dijk-Butter veertig jaar werkzaam in de zorg

Vorige week vond in de tuin van verpleeghuis Gouwzee een vanwege Corona bescheiden feestje plaats. Jolanda van Dijk-Butter (Jolanda Poep), was die dag 40 jaar werkzaam in het Sint Nicolaashof-Gouwzee.

Op aangepaste wijze werd zo aandacht gegeven aan dit jubileum. Door Cees de Wit (oud-directeur van het Nicolaashof) werd lovend gesproken over Jolanda, die al 40 jaar een rots in de branding is bij de Zorgcirkel.

Na de speech van Cees de Wit werd de jubilaris door haar collega’s gefeliciteerd en werden kadootjes gegeven. Een taart voor bij de koffie werd aangesneden en er was als slot een optreden van Neef Martin, die gezellige meezingers op het repertoire had staan.