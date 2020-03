Jongens sjouwen pallets voor een tent

Door de coronacrisis hebben de kinderen veel vrije tijd nu de scholen gesloten zijn. Na de thuislessen trekken ze er veelal op uit om even buiten vermaak te hebben. Een groep jongens was donderdag druk in de weer met het aanslepen van houten pallets voor de bouw van een tent op de Broeckgouw.

En die kwam tegenover het veld te staan waar vermoedelijk de bouwspeelplaats wordt ingericht. Met veel enthousiasme waren de jongens aan het sjouwen, timmeren en zagen. Het was voor hen een mooie invulling van de vrije tijd en eigenlijk onschuldig vermaak.

Maar ze zijn eigenlijk te vroeg. Het was de bedoeling dat in mei in de Broeckgouw de bouwspeelplaats geopend zou worden, maar door het coronavirus zal dit ongetwijfeld uitgesteld worden.