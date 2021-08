Jonk: ‘Twee dure lessen’

Ook trainer Wim Jonk voelde dat het een mooie Volendamse voetbalavond had kunnen worden, als zijn ploeg in de tiende minuut niet op schlemielige wijze het momentum was kwijtgeraakt. ,,Dit is zuur, als je zo goed begint.”

Door Eddy Veerman

Hij was na de eerste competitienederlaag kritisch op de arbitrage, maar ook op zijn eigen ploeg. Over de inschattingsfout van zijn doelman, die vooraf een blessurebehandeling onderging. ,,Filip heeft ook bij Inter last gehad van zijn knie en kwam niet lekker terecht in de warming-up. De dokter kwam er bij. Dan kun je zo’n jong iemand in bescherming nemen, en Filip gaf zelf aan dat wilde en kon spelen. Maar daar hebben we eerst met meerdere mensen uitvoerig overleg over gehad. Hij begon en dan overkomt hem dit ook nog, die jongen zat daarna behoorlijk kapot. Omdat hij meteen voelde dat hij zijn teamgenoten in zijn eerste thuiswedstrijd benadeelde. Maar of het rood is, valt te betwijfelen, omdat Filip ‘m licht raakt en Dean James was dichter bij de bal dan die ADO-speler. Bij de tweede goal behoort Dean daar ook geen overtreding te maken. We moeten slimmer zijn en volwassen worden.”

,,Dit zijn twee dure lessen en het gaat er om: wat haal je er uit? Zowel individueel als de groep. Je creëert ondanks dat je 85 minuten met tien man speelt wel zes, zeven kansen. Die gaan er straks echt wel een keer in. Maar het komt niet aanwaaien. Je moet lering trekken uit situaties. Als je met tien man komt, is de wedstrijd nog niet gespeeld. Maar dat straalden we in het begin wel uit. Het was even zoeken tot de juiste afstemming. Het was af en toe te groot en dan ben je verdedigend kwetsbaar, dan was het weer wel goed compact.”

Over de eerste tegengoal, terwijl Volendam juist een kans had. ,,‘Ibi’ mag die bal niet verliezen, maar als dat gebeurt, ligt vervolgens onze as open omdat teveel jongens meegelopen zijn in plaats van om zich heen te kijken hoe het staat. Waardoor we in ondertal kwamen. Die situatie benadrukken we zó vaak. Een ander iets is dat we mannelijker mogen zijn in de duels. ADO heeft drie keer zoveel tackles gegeven dan wij.”