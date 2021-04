Wat stond er in je rapport:

Joop Bouwman wist precies hoeveel hij moest doen

,,De Lidwinaschool. Daar is mijn schoolcarrière begonnen. Voor zover je van een carrière kunt spreken”, lacht Joop Bouwman. De eigenaar van Telecombinatie Volendam had als kind niet veel met school op, maar denkt er met terugwerkende kracht met veel plezier aan terug.

Door Jan Koning





,,Vijf jaar Ludwinaschool en het laatste jaar Nicolaasschool. Met Jan Tuijp ‘Pet’, Dennis ‘Bokkie’ de Boer, Johnny Koning, Hans Bond, René Smit, Ed Smit ‘Mittes’, Alexander van Vlaanderen, Ben ‘Stale’ Veerman en nog meer van dat soort atoomsplitsers. Honderd jaar gevangenisstraf bij elkaar, zeg maar. Als je het redt, haha. Het was een werkelijk prachtige onbezonnen tijd. Vreemd genoeg, realiseer je jezelf dat later pas.”

,,Ik was een sfeermaker in de klas, dat hoor ik nog wel eens van klasgenoten en oud-leraren. Zo kwam van de week mijn meester van groep acht – Henk Schilder ‘Kos’ – hier binnenlopen. Daar heb ik nog wat herinneringen mee opgehaald. Aan Henk Pelk, bijvoorbeeld. Dat was onze meester in groep 6 en die overleed midden in het schooljaar. Wij keken als kinderen tegen hem op als een ‘oudere man’, maar ik hoorde laatst dat hij nog niet zo oud was toen hij overleed. Of het nou kwam doordat hij al wist wat er ging komen, weet ik niet, maar in dat jaar kon alles. Al wilde je je tafel andersom zetten, dan was dat ook geen probleem. Zijn overlijden heeft ontzettend veel indruk op ons gemaakt.”

,,In groep 8 moest je spreekbeurten houden en dat ging niet helemaal goed. Ik wilde profvoetballer worden en school kon me wel een beetje gestolen worden. Dus bij de eerste twee spreekbeurten over Rembrandt van Rijn en voetbal – waar ik echt alles van wist – klapte ik helemaal dicht. Dus toen de derde spreekbeurt kwam, brak het zweet me al aan alle kanten uit. Ik was het weer vergeten en dus prikte ik een doosje met allemaal gaatjes erin. Wij hadden een vogeltje thuis en ik maakte iedereen wijs dat ik dat vogeltje in het doosje had gedaan. Ik had nul voorbereid, maar heb daar vervolgens letterlijk vier uur lang lopen ouwehoeren. Leraren van andere klassen erbij – Fruk Tuip wist zeker dat hij het vogeltje in de doos zag zitten – en na de pauze ging ik gewoon weer verder met praten. Ik lulde alles aan elkaar vast en aan het slot van het liedje schopte ik die doos door de klas. Je had de gezichten moeten zien. Meester Henk vertelde dat hij het nog ergens op een bandje heeft staan dat hij het altijd bewaard heeft. Want dat was volgens hem ‘grote mensen humor’.”

,,Na de lagere school werd het de LTS – nu Triade – en ook daar hebben we een geweldige tijd gehad. Met Leo – van Ben & Leo – Kees Mooijer ‘Bakhuis’, Tom Keijzer, Franklin Bond, Jan Smit, Alex Zwarthoed, Kees ‘Kokko’, Henkie Kras, Ben Stale weer. We lachen er nog steeds om. Mijn moeder werkte bij de Diepvries, dus die had niets in de gaten toen ik een week spijbelde. Alleen werd ik op de zondag voor ik weer naar school wilde, echt ziek. Ik crepeerde van de pijn in mijn buik, maar één ding mocht mijn moeder zeker niet doen en dat was school bellen. Dus hield ik haar voor dat het wel goed zou komen en gelukkig heb ik de moeder van Kees van de Ende zover gevonden om te bellen en er nog een scheppie boven op te doen.”

,,Voor mij was voetbal van kleins af aan nummer 1 en voor de rest vond ik het wel prima. Ik heb het tot Jong FC Volendam geschopt. Dat ik uiteindelijk geen profvoetballer ben geworden, is de schuld van mijn vrouw Esther. Die ontmoette ik op de LTS en vanaf dat moment was ik alleen maar geïnteresseerd in haar, haha. Op school wist ik gelukkig precies wat ik moest doen om een zesje te scoren. Dat wist meneer De Jong, onze leraar Engels, echter ook. Die overhoorde altijd drie jongens op maandag. Dus als er dan drie geweest waren en ik zuchtte van verlichting, zei hij; ‘Bouwman, kom jij ook nog maar even.’ Dan was ik de lul en kreeg ik een 1 met potlood. ‘Het is nu maandag. Ik overhoor je vrijdag weer, dus als je dan een 10 haalt, heb je evengoed een 5,5’, zei hij dan. Het mooie is, dat ik dan ook een 10 haalde, want ik kon het wel. Kon me er alleen niet toe zetten.”

,,Wat ik uiteindelijk had kunnen of willen worden als ik wel mijn best had gedaan op school, dat zal ik nooit weten. Dat is ook nooit aan de orde geweest. Ik wilde eerst voetballer worden en ging daarna gewoon verder als schilder. Ik heb er geen spijt van, maar weet nog wel dat ik vanaf het moment dat ik mijn witte schilderspak aantrok en om 5.30 uur werd opgehaald, direct besefte dat ik dat niet nog 50 jaar zou doen.”

,,Uiteindelijk is het met mij – en eigenlijk ook alle jongens van mijn klas op de LTS – echt wel goed gekomen. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat je dus ook zonder school kunt. Punt is alleen dat je het jezelf dan gewoon een stuk moeilijker maakt. Ik heb de mazzel gehad dat mijn schoonzus directeur was van Phone House en dat ik deze kans heb gekregen. In het begin hadden ze overigens helemaal geen vertrouwen in me. Ik kwam uit de bouw en wist volgens ‘de kenners’ helemaal nergens van. De hoge heren stonden dan ook klaar met een hakbijl om een foutje direct af te straffen. Tot we plotseling allerlei prijzen begonnen te winnen. Beste Winkel van het Jaar, Beste Service en ga zo maar door. Ik heb mezelf uiteraard wel verder ontwikkeld, maar dan wel puur werkgericht. Had niet meer de behoefte om iets anders te leren. Dat maakt het overigens wel lastiger om mijn dochters iets mee te geven. Ik roep namelijk regelmatig dat ze hun best moeten doen op school en dan krijg ik te horen ‘ja, dat moet jij zeggen.’ Toch blijf ik het zeggen, want ik weet dat het gewoon handig is om een diploma te kunnen overleggen. Zeker in deze tijd.”