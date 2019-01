Joop en Griet Buijs zestig jaar getrouwd

Op Oudejaarsdag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Joop Buijs (83) en Griet Molenaar (82), die wonen in de Narcissenstraat 47. Dit ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk een dag ervoor (op 30 december).

In de woonkamer, waar aan de wand veel mooie schilderijen hangen die door Joop zelf geschilderd zijn, werd koffie met gebak genuttigd en een gezellig praatje gemaakt. De burgemeester had voor het jubilerende paar een bloemstuk meegenomen. Het diamanten echtpaar, dat nog kwiek en gezond van lijf en leden is, heeft 3 dochters gekregen en ze hebben 7 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.