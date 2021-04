Joop Veerman op L.O.V.E. Radio over de Sportcampus

Op zondagavond van 18.00 tot 19.00 uur kunt u op LOVE radio weer luisteren naar Klassiek Artistiek, gepresenteerd door Kees Schilder, met 1000 jaar klassieke en volksmuziek. Joop Veerman schuift aan als gast.

We horen zijn klassieke muziekkeuze, en praten over de nieuwe sportcampus in de gemeente. Joop heeft al heel veel uren in dit project zitten. We praten onder meer over de laatste loodjes. De gevel van de ETB Sombroek Sportcampus wordt nu opgevuld met keien.

Daarvan werd maandag door Joop Veerman symbolisch de “eerste steen” gelegd. De contouren van deze prachtige sportaccommodatie nabij de volkstuinen is al goed zichtbaar.