Instituut start vele (verenigings)activiteiten weer op

Jozef heropent deuren

Een Volendammer beleeft veel levensmijlpalen in de St. Jozef. Het kraamkoppie wanneer je geboren wordt, de vele feestavonden en verenigingsactiviteiten die je er bezoekt, de jaarlijkse kermisevenementen, een aantal bruiloften en aan het einde van de rit kunnen nabestaanden er na de begrafenis een kop koffie drinken. Kortom, de Jozef is een instituut voor jong en oud in Volendam. ,,Nadat de deuren noodgedwongen werden gesloten beseften we des te meer hoeveel de Jozef voor mensen in de gemeente betekent”, aldus voorzitster Esther Bond. Op maandag 1 juni worden de deuren van de populaire vereniging weer heropend.

Door Kevin Mooijer

,,De heropening krijgt uiteraard een feestelijk randje. We zijn zeer verheugd te mogen aankondigen dat alle clubs en verenigingen weer worden opgestart. Achter de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan een afwisselende en aantrekkelijke agenda voor de komende tijd”.

Maatschappelijke functie

,,Als deze crisis ons iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat we ons heel bewust zijn geworden van de positie van de Jozef in onze Volendamse samenleving. Het wegvallen van de maatschappelijke functie van onze vereniging heeft een grote impact op onze leden gehad. Het is al die jaren zo vanzelfsprekend geweest dat je in de Jozef kon kaarten of biljarten, aan de bar zitten voor een praatje of in het weekend met vrienden naar één van de geweldige optredens gaan”, merkt Tanja Veerman op.

Tanja is, samen met Edwin Schokker, tijdens de corona crisis door het huidige bestuur benoemd als nieuw bestuurslid. Dit is een vrij uitzonderlijk situatie en hiervoor is gekozen om de continuïteit van het bestuur te waarborgen doordat twee bestuursleden hun functie reeds voor de corona crisis hadden neergelegd.

De benoemingen van Tanja en Edwin dienen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) nog bekrachtigd te worden door de leden. Tanja vervolgt: ,,Het is voor ons voortbestaan ook ontzettend belangrijk dat alles weer gaat draaien. Dit jaar bestaan we 117 jaar. En dat zonder enige vorm van subsidie. Dat is iets om trots op te zijn, maar het maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. We willen heel graag dat we over 100 jaar nog steeds een begrip zijn in Volendam, met ons prachtige gebouw en activiteiten. Met de steun van onze leden, vele bezoekers en de altijd tomeloze inzet van het Jozef personeel moet dat goed komen.”

Richtlijnen

Uiteraard volgt ook de St. Jozef de protocollen van het RIVM op, bij de heropening. Bestuurslid Frank Schilder licht toe: ,,We zijn hartstikke blij dat we vanaf 1 juni weer open mogen, maar we hebben natuurlijk een aantal richtlijnen die we moeten hanteren. Allereerst mogen er van 1 juni tot 1 juli niet meer dan 30 bezoekers binnen zijn. Dit aantal verhoogt vanaf 1 juli naar 100 bezoekers. Op de vloer in de St. Jozef is door middel van gele tape te zien waar de stoelen kunnen staan. Zo wordt zorggedragen dat iedereen te allen tijde anderhalve meter uit elkaar zit. Vanwege de RIVM-richtlijnen gaan wij alle bezoekers registreren. Iedereen die deel wil nemen aan een activiteit zal hiervoor dus moeten reserveren. We werken aan een oplossing voor de clubs en verenigingen die uit meer dan 30 personen bestaan. Misschien dat deze clubs bijvoorbeeld tijdelijk in twee groepen kunnen worden gesplitst.”

De Jozef heeft onlangs twee splinternieuwe, gigantische schermen geïnstalleerd. ,,Hierop gaan we in HD kwaliteit de hervatte Europese voetbalcompetities aanbieden”, vertelt Frank. ,,Sowieso zullen we de Bundesliga uitzenden, maar hopelijk ook gauw de Premier League en La Liga. En natuurlijk de beroemde Formule 1 races, die weer opstarten vanaf zondag 5 juli. De schermen worden tevens ingezet voor bijvoorbeeld een quiz of toernooi. Daaraan wordt hard gewerkt”.

‘De bingoavonden,

kaartavonden en

biljarttoernooien

die de mensen van

ons kennen komen

er weer aan’

Vanaf 1 juni is het mogelijk om één van de Jozef zalen te huren voor kleinschalige evenementen. ,,We beschikken natuurlijk over de perfecte ruimte voor de soos van vriendengroepen of een high tea voor een vriendinnengroep, maar ook bijvoorbeeld vergaderen, cursussen, lezingen of een buffet behoort tot de opties.” Johan ‘Boettie’ Bond en het Jozef-personeel kunnen het niet afwachten om de geliefde evenementen weer te organiseren. ,,De bingoavonden, kaartavonden en biljarttoernooien die de mensen van ons kennen komen er weer aan, maar tevens werken we aan een programma met alternatieve activiteiten. Van theaterconcerten tot quizzen en van fiets- en wandeltochten tot sprekers met interessante onderwerpen. We zorgen ervoor dat iedereen aan zijn of haar trekken komt bij de Jozef. De agenda begint al aardig vol te lopen en Johan Boettie staat te popelen om deze te presenteren. Als iemand nog suggesties of ideeën heeft voor een leuke activiteit of bijeenkomst, dan horen we dit heel graag!”

Lidmaatschap

,,We verwachten dat de leden straks weer in rijen dik voor de deur staan. Wel op anderhalve meter natuurlijk”, lacht Esther. ,,De Jozef telt momenteel 1900 leden. We willen dit aantal graag naar 2500 toe krijgen. Voor slechts € 12,50 per jaar ben je al lid. Als lid krijg je korting op de activiteiten, krijg je voorrang bij het reserveren van kaarten en steun je de vereniging natuurlijk. Als je een paar activiteiten per jaar bezoekt heb je het lidmaatschap dus al terugverdiend.” Leuke bijkomstigheid is dat er tussen de nieuwe leden een drietal prijzen worden verloot van € 100,- bottertjes.

De algemene ledenvergadering (ALV) stond gepland voor 19 maart jongstleden, maar kon logischerwijs geen doorgang vinden. ,,De ALV is opgeschort naar 2 juli. Heb je vragen of suggesties? Of ben je benieuwd naar onze werkwijze en de richtlijnen die we hanteren? Kom dan gezellig langs op 2 juli!” Schrijf je vooraf in, vanwege het maximum aantal gasten. Net als aanmelden voor het lidmaatschap kan dit via johanbond@jozefvolendam.nl

V.l.n.r.: Esther Bond, Tanja Veerman en Frank Schilder.