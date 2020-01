Jozef in de ban van de Top-2000

Drie weekenden lang is het Sint Jozef-verenigingsgebouw in de ban van de Top-2000. Al vele jaren is dit één van de muzikale hoogtepunten van het jaar. Ook dit keer is er een keur aan muzikanten, zangers en zangeressen, die de topnummers uit de Top-2000 “als het plaatje” naspeelt.

Zaterdagavond en zondagmiddag waren de eerste optredens van de Top-2000-band en het was weer een waar muzikaal en vocaal spektakel, met beide keren een uitverkochte zaal. Komende zaterdag en zondag (25-26 januari) en het weekend erna (1 en 2 februari) is de Top-2000 nog te bewonderen in de Jozef.

Er is nog een heel beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Dit spektakel mogen de muziekliefhebbers niet missen, want het is weer klasse wat de Top-2000-band op de bühne brengt.