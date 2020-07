Jubilarissen en kampioenen van Victory ‘55

Vrijdag vond in clubhome “De Schemerpit” de jaarvergadering plaats van tafeltennisvereniging Victory ’55. De avond werd goed bezocht en de leden werden welkom geheten door voorzitter Jacques van Westen.

Er was een terugblik op het turbulente jaar, want door het coronavirus kon er vier maanden niet getafeltennist worden in de eigen zaal. Twee leden werden gehuldigd, vanwege het feit dat zij 25 jaar lid zijn. Jan Mooijer en Cor Maas kregen een glazen plaquette aangeboden. Verder werden drie teams gehuldigd die kampioen geworden zijn in het afgelopen seizoen.

Dit zijn Team 1 (John Bond, Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen en Theerakant Mangam), Team 2 (Michel Guyt, Ryan Loch, Jean-Paul van Westen en Jacques van Westen jr.) en Team 3 (Nick Klaver, Bojan Sergic, Remco Mulder, Wilco Roes en Edwin Roumimper).