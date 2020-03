Jubileumreceptie De Zangertjes van Volendam 60 jaar

Zondag 15 maart van 14:00 tot 16:30 uur organiseren De Zangertjes van Volendam een receptie in het Koorhuis in de Meerstraat in Volendam. Alle leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders, sponsoren en verder alle belangstellenden en liefhebbers van het koor zijn van harte welkom.

Er worden (sterke) verhalen verteld over het ontstaan van het koor, de enorme drive van oprichter, dirigent en in-stand-houder Meester Beumer, het realiseren van het eigen Koorhuis, de beroemde koorreizen naar korencentra in binnen- en buitenland, de vele optredens en alle mogelijke interessante gebeurtenissen van de afgelopen 60 jaar. Ook zal een schets van de toekomst van het koor worden gegeven. Kom even gezellig langs!

Bestuur De Zangertjes van Volendam