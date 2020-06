Juf Gerie Steur officieel met pensioen

De onderwijsloopbaan van juf Gerie Steur is nu officieel ten einde gekomen. Tot vorig jaar heeft ze nog les gegeven op de J.F. Kennedyschool. Na een tijd in de ziektewet te hebben gezeten is juf Gerie nu vervroegd met pensioen gegaan.

Ze kijkt met dankbaarheid terug op haar schooltijd als kleuterjuf. “Ik heb zo’n mooie tijd gehad, nooit problemen met de ouders en de kinderen. Ik mis de collega’s, want we hebben altijd een hele sterke en fijne band met elkaar gehad.

Maar de mooiste tijd was toch wel op de Blokkendoos”. In totaal heeft Juf Gerie 42 jaar voor de klas gestaan. Al die jaren heeft zij kleuters in de klas gehad, eerst op de Sint Imelda-kleuterschool, toen de Blokkendoos en vanaf 2001 de Kennedyschool.