Volendamse bedrijven over project: ‘goede doorstroming heel belangrijk’

‘Julianaweg van levensbelang als verkeersader’

De grote Volendamse bedrijven Mooijer-Volendam, Kras Recycling en KIVO vinden dat een zo goed mogelijke doorstroming van verkeer een speerpunt moet worden bij de nieuwe Julianaweg. Vorige week ging het participatietraject voor de wegvernieuwing van start. Het industriegebied wordt als eerste onder handen genomen. Ondernemingen gaan vanaf half september in gesprek met het bouwteam om hun wensen kenbaar te maken. Hiermee zijn grote belangen gemoeid.

Door Laurens Tol

Het bedrijf ‘KIVO Plastic Verpakkingen’ vervoert jaarlijks vijftig miljoen kilo plastic over de Julianaweg. Daarmee is bereikbaarheid voor een onderneming als deze uiterst belangrijk. Henry Kwakman is ‘Logistics Manager’ van het Volendamse bedrijf. Hij volgt daarom de ontwikkelingen rond het Julianaweg-project op de voet.

,,Als straks de weg eruit ligt, dan is het wel de vraag hoe onze vrachtwagens bij ons bedrijf kunnen blijven komen. Want anders valt er namelijk een fabriek stil waar ongeveer tweehonderd mensen werken. Maar goed, we moeten nog in gesprek met de gemeente. We verwachten dat men wel rekening zal houden met ons. Voor dit overleg moeten we eerst als directie nog uitvoerig met elkaar praten over welke ideeën wij willen aandragen. Iets waar ik nu al aan denk, is het maken van een invoegstrook bij KIVO. Onze vrachtwagens moeten namelijk altijd achteruit inparkeren bij ons bedrijf. Dat kan helaas niet anders. Daardoor ontstaan er nu vaak opstoppingen op de Julianaweg. Misschien kan zo’n invoegstrook voor meer doorstroming zorgen”, vertelt Henry.

‘Het gaat niet

alleen om onze

vrachtwagens, maar ook

voor de honderden

vis- en bouwbusjes

die er dagelijks

overheen moeten rijden’

Een ander punt dat Henry wil aankaarten, is dat er tijdens het bollenseizoen op de Julianaweg regelmatig files ontstaan. Dit heeft te maken met het grote aantal toeristen dat onze regio in deze periode bezoekt. Henry hoopt dat daar een oplossing voor te bedenken is. ,,In het voorjaar komen er vaak een stuk of honderdvijftig bussen per dag naar het parkeerterrein aan de Parallelweg, vlakbij ons. Die staan dan in de file met onze vrachtwagens ertussen. Die kunnen KIVO dan niet bereiken. Misschien is daarvoor bij de nieuwe weg een aanpassing te maken. Er zijn nu al grote busstroken. Mogelijk zouden die kunnen worden doorgetrokken, zodat touringcars daar kunnen wachten. Het transport kan dan gewoon doorrijden. Dit zijn de dingen waar we nu al aan denken. Maar zoals ik al zei, moeten wij ons nog goed verdiepen in het project van de wegvernieuwing.”

Mooijer-Volendam is een andere grote Volendamse onderneming die veel goederen over de Julianaweg vervoert. Deze visgroothandel transporteert vanuit het dorp visproducten door heel Europa. Directeur Carlo Mooijer hoopt net als Henry van KIVO dat zijn bedrijf ook tijdens de werkzaamheden aan Volendams belangrijkste verkeersader bereikbaar blijft. Hij wijst daarnaast op het belang van een prima doorstroming van verkeer op de weg voor het Volendamse bedrijfsleven in het algemeen.

Carlo vertelt: ,,De Julianaweg is van levensbelang als verkeersader van Volendam. Niet alleen voor de vrachtwagens van ons, maar ook voor de honderden vis- en bouwbusjes die er dagelijks overheen moeten rijden. Er is ooit gekozen voor een industrieterrein op de huidige locatie. Nu dat er ligt, moeten we daarmee dealen. Het verkeer kan niet allemaal rijden via Edam. Bij een nieuwe Julianaweg is een goede doorstroming dus heel belangrijk, volgens ons. Het is ook te hopen dat de gemeente tijdens de werkzaamheden gaat zorgen voor goede omleidingen, zodat ons werk kan doorgaan. Hoe ze dit precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar we gaan ervan uit dat dit zal worden geregeld.”

Ben Kras wordt als algemeen-directeur van Kras Recycling en bestuurslid van ‘Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam’ (IBEV), al enige tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Julianaweg-vernieuwing. Volgende week donderdag gaat hij in gesprek met de omgevingsmanager van het bouwteam. Ongeveer een uur lang wordt hij geïnterviewd over hoe hij de invulling van de verkeersader in de toekomst ziet. Net als voor zijn collega-directeuren van Mooijer-Volendam en KIVO, is ook voor hem doorstroming ‘het primaire belang’. Kras Recycling vervoert tussen de veertig en vijfenveertig ton goederen op jaarbasis. Heen en terug.

‘Dat het werk aan

de weg overlast

gaat geven, daar ontkom

je niet aan. Maar het

zou erger zijn als

ze er níks aan doen’

Ben vertelt: ,,Bereikbaarheid en doorstroming hebben voor ons de hoogste prioriteit. Laten we dat voorop stellen. Wij zijn benieuwd naar de vragen waar de omgevingsmanager mee gaat komen. Concrete wensen en voorstellen hebben wij nu nog niet. Op zich zijn wij best tevreden over hoe het verkeer de laatste tijd al geregeld was. Wij hebben minder last van opstoppingen, omdat ons bedrijf via een ruime bocht te bereiken is. Ten tweede hebben wij nog het stukje Zeedijk, waar vrachtwagens zich aan de kant van de weg kunnen positioneren. Ideaal is dit niet, want de fietsers moeten daardoor langs deze auto’s rijden, waardoor het niet zo veilig is. Maar dit heeft voor de doorstroming geen effect.”

Ben verwacht dat zijn bedrijf het nodige gaat merken als de wegwerkzaamheden volgend jaar september beginnen. Hij ziet het als een project met een aanzienlijke complexiteit. Vooralsnog heeft hij vertrouwen in het bouwteam en de ideeën waar het mee komt. ,,Wat ze willen, is dat er altijd een alternatieve route beschikbaar is als de weg eenmaal openligt. Op een paar punten zal dat wel uitdagingen opleveren. Daar is niet zo makkelijk een andere weg naartoe te bedenken. Gelukkig zijn bijna alle bedrijven via meerdere richtingen bereikbaar. Behalve die aan de dijkzijde van de Julianaweg, die zijn niet te bereiken aan de achterkant. Daar zal men een oplossing voor moeten bedenken. Dat het werk aan de weg overlast gaat geven, daar ontkom je niet aan. Maar het zou erger zijn als ze er níks aan doen.”