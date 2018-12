Junior Kroon wint eerste goud op NK senioren

Hij wilde zich op het NK graag meten met de twee – normaal gesproken – snelste Nederlanders op ‘zijn’ afstand, de 200 meter vrij, maar die aanvaardden een aanbieding om in Zwitserland te zwemmen. Luc Kroon kreeg en pakte vervolgens de kans om zo als junior het goud te winnen. ,,Dan moeten ze maar komen”, glimlachte de zeventienjarige Volendammer. ,,Maar ik ben niet zo bezig met anderen en welke kleur medaille. Ik let vooral op mijn eigen tijden en mijn progressie.”

,,Ik had voorafgaand ook niet echt specifieke doelen, omdat het korte baan-wedstrijden zijn”, zei hij over de twee toernooien (Jeugd NK en het Open NK voor senioren in twee weekenden) in het Eindhovense Pieter van den Hoogenband Stadion en in Tilburg. ,,Ik zou me pas volgend jaar voor het EK korte baan voor senioren kunnen plaatsen en kom nu aardig in de buurt van de limiet daarvoor.”

De 200 meter vrije slag is zijn ‘ding’. In een prachtige finale passeerde hij de Belg Sebastien de Meulemeester na het laatste keerpunt met een geweldige onderwaterfase. ,,Omdat de toppers er niet waren, werd gedacht dat het niet zo’n aansprekend NK zou worden, maar de aanwezigheid van het Belgische nationale team zorgde ervoor dat er in de series al flink gezwommen moest worden om in de finale te komen.”

Kroon zette met 1.11.49 weer een nieuw pr neer. De in Zwitserland verblijvende Kyle Stolk heeft nog de snelste tijd als senior in handen. Vorig weekeinde was het WK, maar daar hebben de Nederlandse mannen zich niet voor gekwalificeerd. ,,Je mag pas heen als je in top zes zit van wereld en dan moet je zo’n 1.42.7 zwemmen. Ik zit nu op 1.44.4 en heb dit jaar drie seconden van mijn pr afgezwommen, nog anderhalve seconde en dan ben ik er. Ik besef, dat hoe verder je komt, des te minder snel je daar nog iets van af haalt én die top van de wereld gaat echt ongelofelijk hard, maar je moet positief blijven.”

Het duurde even voordat hij vrijdagavond kon nagenieten van zijn uitstekend opgebouwde race. ,,Je bent helemaal kapot na zo’n race, dan kun je nog niet genieten. Was het maar zo’n feest. Daarna ga ik altijd meteen uitzwemmen en langzamerhand komt het besef. Dan komt mijn coach (Kees Robbertsen, red.) vertellen wat goed ging en wat beter kan.”

,,Het was wel een mooie strijd met die gekke Belg. Hij ging heel hard weg, dat moet ik niet doen. Ik wilde een pr zwemmen en dat is gelukt. Het kan zeker harder, want mijn aantikken was gewoon slecht, dus daar valt al winst te boeken.” Naderhand won Kroon nog brons op de 100 meter vrij en zilver op de 400 meter vrij.

De twee NK’s kort achter elkaar hebben veel gevergd. ,,Ik ben echt kapot. Tijdens het Jeugd NK zwom ik vijftien wedstrijden in drie dagen tijd, dat is veel te veel Maar ik hoef nu tot 3 januari geen enkel baantje te trekken. Daarna werken we toe naar de zomer, als het EK Jeugd op de lange baan is. Ze hebben de limiet op de 200 meter vrij aangescherpt naar 1.50.06. Mijn pr is 1.51.1, dus ik moet aan de bak.”