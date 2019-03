Jur Leek de mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 9-jarige Jur Leek, die woont op het Pellersplein, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. Zijn ouders Laurens en Jenny Leek en broertje Jan (6) waren ook in het Kras-stadion aanwezig.

Jur en Jan trapten een balletje mee met de reservespelers. Mascotte Jur Leek liep samen met arbiter Martens het veld op waarbij hij de wedstrijdbal oppakte en meehielp met de toss. Na de met 0-1 verloren wedstrijd huldigde Jur Leek de ‘Man of the Match’ en dat was gelegenheidsspits Paul Kok, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De favoriete spelers van FC Volendam zijn van Jur: Joey Veerman en Jan: Alex Plat. De beste voetballers ter wereld vinden ze Frenkie de Jong en Van Persie. Jur en Jan Leek voetballen zelf bij de RKAV in de teams O-9 en O-7.