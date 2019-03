Juwelier Piet Schilder na verbouwing een pronkstuk aan de Haven

Juwelier Piet Schilder aan de Haven 24 heeft in de afgelopen vier weken een grondige verbouwing ondergaan. De vorige inrichting van de juwelierszaak was al prachtig mooi, maar na 12 jaar werd toch besloten om de winkel van boven naar beneden totaal te veranderen.

Interieurontwerper Patrick Russ (ook bekend van de tv) werd benaderd en hij was naar Parijs en Milaan gevlogen om inspiratie voor een juwelierszaak op te doen. Het interieur van Juwelier Piet Schilder straalt echt allure uit. Tot in de details is alles perfect uitgevoerd en het ziet er werkelijk schitterend mooi uit.