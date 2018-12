JWM Bouw realiseert in recordtijd productiehal van KIVO

Henk Kroon (van Gees) van JWM Bouw heeft een mooi visitekaartje afgegeven van zijn kunnen. Aan de Parallelweg is vorige week de nieuwbouw van de grote productieruimte van KIVO Plastic Verpakkingen in recordtijd gereed gekomen. Op 20 april werden de bouwborden geplaatst en ging het werk van start met het heien van de palen.

Twee maanden vóór de opleverdatum kon woensdag de enorme hal van 21 x 67 meter en 10 meter hoogte al opgeleverd worden. Door de aannemer JWM Bouw is hier echt vakwerk afgeleverd. Tijdens de bouw kreeg Henk Kroon ondersteuning van Ben Vlaar (BV2 Advies) die voor de bouwbegeleiding zorgde. Woensdag werd met Henry Kwakman van KIVO Plastic Verpakkingen een rondgang door en rond de grote hal gemaakt. Hij was zeer te spreken over de snelle en perfecte wijze waarop het pand gerealiseerd is.