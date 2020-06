Kapotte stoep na weghalen van boom

Vorige week werd een boom verwijderd uit het trottoir van het Donata Steurhof. Met een hydraulische grijparm werd de boom uit de stoep gehesen en vervolgens afgevoerd. De opengebroken stoep, daar werd echter niks aan gedaan.

Er zat een kuil in en de tegels lagen schots en scheef. Een hekje werd er ook niet bij gezet om voorbijgangers te attenderen op de opengebroken stoep. Het hele Pinksterweekend konden de omwonenden zo tegen deze rommel aankijken. Dat had toch wel even netter gekund.