Karina en Miranda: licht op aarde

Overal waar ze kwamen, straalden ze licht uit. En aangezien ze op alle continenten van de aardbol een marathon hebben gelopen, liggen niet alleen hun voetstappen verspreid in mondiale metropolen – en zelfs op de zuidpool – maar lieten ze ver van huis en in de eigen omgeving in al hun puurheid ook bij alle ontmoetingen een onuitwisbare indruk achter.

In tweevoud. Karina Bont-Schilder en Miranda Zwarthoed-Schilder. Áltijd samen, áltijd vrolijk, delen, geven en oprecht geïnteresseerd in de ander. Dat blijkt wel uit de verslagenheid en reacties, nadat Karina vorige week op het Griekse eiland Karpathos tijdens een vakantie met haar man Jack bij een ongeval om het leven kwam.

Door Eddy Veerman