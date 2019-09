Katwouder Feestweekend afgesloten met Oldtimer Tractorrit

Afgelopen zondag vond voor de derde keer de Katwouder Oldtimer Tractorrit plaats. De organisatie van dit spektakel was weer in handen van Kees en Anja Huiberts. De tractorrit is onderdeel van het Katwouder Feestweekend.

Om 10.00 uur was het verzamelen van alle oldtimers bij Huiberts in Katwoude, waar koffie, fris en koek aan de deelnemers werd geserveerd. Er was veel animo voor want er hadden zich 40 deelnemers aangemeld.

Na uitleg door Kees Huiberts ging om 10.30 uur de rondrit door de Purmer van start. De stoet met veertig tractors, in alle soorten en maten, waarvan er ook enkele ‘antieke’ exemplaren bij waren, trok veel bekijks en er konden weer mooie plaatjes van geschoten worden.