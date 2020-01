KBK deelt oliebollen uit in Nicolaashof

Naast het uitdelen van donaties aan drie goede doelen door KBK Bouwgroep in het kader van de Kerstactie kwam een team van de bouwonderneming ook in actie. Op Oudejaarsdag zijn oliebollen uitgedeeld door medewerkers van KBK Bouwgroep.

’s Morgens bij de Prinsenstichting in Purmerend en ’s middags om 14.30 uur in het restaurant van het Sint Nicolaashof. Hier zaten alle bewoners van het verzorgingshuis en het Kloosterhof gezellig bijeen. Naast de oliebollen werden bekers met warme chocomelk uitgedeeld. Zorgmanager Dick Twisk sprak een dankwoordje uit en namens de directie van KBK Bouwgroep sprak Ron Klouwer de senioren toe.

Er was tijdens dit gezellig samenzijn ook een optreden van Kees Plat (Schien) van de Tribute To The Cats Band. Het werd een zeer geslaagde middag, waarmee het jaar 2019 op feestelijke wijze werd afgesloten.