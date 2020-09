Kees en Neel Kras zestig jaar getrouwd

Donderdagmorgen bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Kees Kras (87) en Neel Buijs (84), die wonen in de appartementenflat aan de Tulpenstraat 37. Het jubilerende stel was op die dag 60 jaar voor de wet getrouwd.

Op 2 oktober 1960 werd het huwelijk van Kees en Neel voor de kerk ingezegend. De burgemeester had een mooi bloemstuk voor het diamanten echtpaar meegenomen. Er was gebak bij de koffie en er werd gezellig even een praatje gemaakt in de woonkamer, met een mooi uitzicht op het Boelenspark.

Het jubilerende paar heeft 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen (met nog een ‘onderweg’).