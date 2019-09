Kees Moos wint Cup de Poulet 2019

In Pop- en Cultuurhuis PX vond zaterdagmiddag het Cup de Poulet-Darttoernooi plaats. Er hadden zich 27 deelnemers voor ingeschreven. De deur ging open om 13.00 uur en de start van het toernooi was om 14.00 uur.

Het Single 501 is een gesloten toernooi voor darters die wonen, werken en/of spelen in de gemeente Edam-Volendam. De halve zaal was omgetoverd tot een dartshal. Fanatiek werd door de darters om de hoogste eer gestreden.

De uitslag was: 1. Kees Moos, 2. Mark Veerman, 3. Camiel Wulterkens, 3. Theo Balbo. Zij kregen na afloop tijdens de prijsuitreiking uit handen van wedstrijdleider Johan de Wit de bekers uitgereikt. Winnaar van de Verliezersronde was Joop van Baalen.