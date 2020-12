Wilde haren, gouden jaren

Kees Nor: loodgieter, one man band en regionale rockster

,,Je gaat niet in een bandje, want dan raak je aan de stuff”, was het kraakheldere advies van zijn vader toen Kees nog een jongetje was. Toch kent de lokale muziekliefhebber de inmiddels 58-jarige Kees Nor Schilder al jaren als de Volendamse Mick Jagger. Hij trok zich niets aan van zijn vaders advies en leerde gitaarspelen. Hij bewandelde tot op zekere hoogte hetzelfde pad als Joe Cocker, die net als hem ook loodgieter en muzikant was. Kees Nor groeide uit tot een regionale rockster. ,,Ik vind solo-optreden toch altijd het leukste, maar ik ben het meest trots op mijn bijdrage aan het Concert van de Eeuw en Jesus Christ Superstar”, klinkt de zanger. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn vijftigste zou stoppen, maar inmiddels ben ik bijna zestig en ik moet er nog niet aan denken om mijn gitaar aan de wilgen te hangen.”

Door Kevin Mooijer

Als kleine jongen zat Kees voor de buis toen het muziekprogramma Toppop voorbij kwam en hij een openbaring kreeg. ,,Ik zag die langharige gasten gitaarspelendeweg over het podium rennen en dacht ‘dit wil ik ook’. Toen mijn vader lucht kreeg van mijn droom verbood hij het natuurlijk. ‘Bandjes raken namelijk allemaal aan de stuff’, zoals hij dat zo mooi kon zeggen. Enfin, mijn goede vriend Ed Plat kreeg een elektrische gitaar van zijn ouders, dus Jack Bond en ik moesten ook een instrument leren spelen. Jack moest op de één of andere manier aan een basgitaar zien te komen en ik moest de vacature van drummer invullen. Ik had alleen geen geld voor een drumstel en mijn vader stond niet bepaald achter mijn muzikale carrière. Wel had ik onderhand al drumles van Ap ‘van Madoet’ Schilder. Ik was vastberaden om iets in de muziek te gaan doen, of als drummer of als zanger, dat maakte me niet uit. Zolang ik maar - net als die jongens in Toppop - op het podium kon staan.”