Kees Plat wint de European Entertainment Association Award

Kees Plat zanger-gitarist van de Tribute To The Catsband heeft ook een eigen platenlabel en studio Kees Plat Music Productions waar hij als componist-tekstschrijver en als producent nummers schrijft en produceert.

In 2015 heeft Kees Plat zijn eerste succesvolle soloalbum “A Boy From Nowhere” geschreven en geproduceerd. In de zomer van 2020 kwam er een aanvraag om mee te doen met een eigen nummer bij de verkiezing van de European Entertainment Association Award.

Kees heeft gekozen om mee te doen met een nummer van zijn solo album de “Buffalo Song”. Net voor kerstmis 2020 kreeg Kees Plat via een mail te horen dat dit nummer gewonnen had in de categorie “Instrumentaal”. Deze prijs is toegekend door een internationale vakjury.