Wilde haren, gouden jaren

Kees Schien Plat: van rocker tot volkszanger en alles daartussenin

Wie zich onderdompelt in de geschiedenis van Volendam, zal vele schatten tegenkomen. Niet enkel schatten die in geldbedragen zijn uit te drukken, maar juist ook het fortuin dat culturele waarde heeft. De klederdracht van weleer, de wereldberoemde dijk en de getalenteerde voetballers die Volendam heeft voortgebracht, om maar wat te noemen. Toch is de allergrootste schat die het vissersdorp zich eigen mag noemen de muziek. Ergens in de jaren 60 zag de bevolking hoe Volendam uitgroeide tot een thuishaven voor talloze bandjes. Het collectieve resultaat van deze bijzondere gewaarwording werd de Palingsound genoemd. Veel lokale muzikanten die aan de wieg van de Palingsound-oprichting stonden, zijn nog altijd actief in de muziek. In deze nieuwe rubriek verzamelt de Nivo de muzikale testamenten van deze routiniers. Hebben ze hun dromen waar kunnen maken? Zijn ze tevreden als ze terugkijken? Of is er op muzikaal gebied stiekem toch nog iets dat ze zouden willen bereiken? Het spits wordt afgebeten door Kees ‘Schien’ Plat. De gitarist en zanger van de Tribute to the Cats Band heeft genoeg meegemaakt voor een klein leger aan muzikanten, maar weet – onder het genot van een shaggie - alle belangwekkende gebeurtenissen nog feilloos in chronologische volgorde te vertellen.

Door Kevin Mooijer

Aanwezig bij de oorsprong van de Palingsound waren bands als BZN, Maddog, Left Side en natuurlijk The Cats. Als cultureel erfgoed wordt de muziek van Piet Veerman & Co overgedragen van generatie op generatie. De liedjes van The Cats zijn zelfs zo populair, dat ze bijna zestig jaar later nog altijd live worden vertolkt door verschillende coverbands, waarvan de grootste the Tribute to the Cats Band is. Kees Schien is één van de trotse oprichters van de graag geziene formatie en vertelt, vanuit zijn woning aan het water in Berkhout, openhartig over het verloop van zijn carrière. ,,Mijn vrouw en ik hebben het geluk dat we gewend zijn niet op grote voet te leven, anders hadden we er op dit moment toch anders voorgestaan”, doelt hij op de gevolgen die het coronavirus op de muziekindustrie hebben. De Volendammer bevindt zich midden in de slechtste periode uit zijn 48-jarige carrière. ,,De agenda voor 2020 was gevuld, maar het verhaal is bekend. We hebben alles moeten schrappen en in het gunstigste geval opgeschoven.