Kennedyschool winnaar Scholenschaaktoernooi

Op drie zondagen vond in de zaal op de tweede etage van PX het jaarlijkse Scholenschaaktoernooi plaats, dat weer georganiseerd werd door Schaakclub Volendam. Er waren dit jaar wat minder kinderen als in voorgaande jaren.

Zo’n 25 jeugdschakers namen eraan deel. Afgelopen zondag was de laatste speelronde. Hierna kon de stand opgemaakt worden. De beste schaakschool is geworden de J.F. Kennedy-school, 2. Sint Jozefschool en 3. Sint Petrusschool. De eerste twee kregen vier entreekaarten voor een concert van Nick & Simon. Door Henk Veerman (Verdi) en Jan Veerman (Kluit) werden de prijzen uitgereikt. Winnaars in de groepen waren bij 8: Joey Koning, 7: Jake Keizer, 6: Casper Ouderdorp en 5: Dianne Bosman.