Kennismaken met de smaken van de nieuwe chef-kok van art hotel Spaander

Sinds maandag 6 januari is Rory Hogewoning als de nieuwe chef-kok van art hotel Spaander aan de slag gegaan. Hij heeft veel zin in deze uitdaging.

,,In november is dit op mijn pad gekomen. Uit het sollicitatiegesprek zijn veel positieve vibes meegekomen. Het is een mooie uitdaging. Het bevalt me hier nu eigenlijk zoals verwacht. Er zijn veel positieve reacties van het keukenteam dat open staat voor alles wat er staat te gebeuren. We gaan met veel enthousiasme aan het team bouwen zodat het weer wordt zoals het vroeger was. We gieten het in een nieuw jasje, zodat het niveau weer omhoog getild wordt, art hotel Spaander waardig. Onze gasten moeten een echte avond uit kunnen beleven met lekker, eerlijk eten”, vertelt Rory. Om kennis te maken is in art hotel Spaander van vrijdag 17 t/m vrijdag 31 januari het “Meet de chef-menu” met de nieuwe gerechten en smaken en natuurlijk chef-kok Rory Hogewoning.

Twintig jaar ervaring

Rory Hogewoning heeft al de nodige ervaring opgebouwd. Al 20 jaar is hij in het vak werkzaam. Op 17-jarige leeftijd begon hij te koken in een exclusief hotel in Engeland, waar veel bekende gasten kwamen dineren. In 6 jaar tijd heeft hij hier alle klappen van de zweep geleerd. Daarna ging hij naar Polen, waar hij 2,5 jaar in de keuken stond van een restaurant. Hier leerde hij in een heel andere cultuur en diverse kooktechnieken. Rory keerde terug naar Nederland, waar hij in de keuken kwam te werken van het toen nog sterrenrestaurant Karel V in Utrecht. Vervolgens heeft hij bij Restaurant De Kastanjehof in Lage Vuursche a la carte, banqueting en catering doorlopen. Vandaar ging hij door naar de Hermitage in Zeist en in het dorp Baarn stond hij in de keuken van het kleine restaurant Joyah. Na deze carrière in Nederland ging hij als freelancer aan de slag in diverse restaurants en cateraars door heel Europa. In november kwam art hotel Spaander op z’n pad, en hier wil hij nu voor lange tijd deze positieve uitdaging aangaan.

Passend thema bij alle evenementen

Er zullen in art hotel Spaander zeker dingen gaan veranderen, nu er een nieuwe frisse wind door de keuken waait. Rory Hogewoning vertelt hierover: ,,Als eerste willen we de menu’s van de serre vernieuwen met luxere gerechten met leuke, eerlijke prijzen, die echt bij het dorp Volendam passen, maar dan in een moderner en nieuw jasje. Vanaf vrijdag presenteren we het ‘Meet de chef’-menu. Dan kunnen de gasten proeven welke kant we op gaan. Op het menu komt bijvoorbeeld schorseneren in vanille met gegrilde coquilles of kabeljauw met kreeftensaus. Natuurlijk ook een goede tournedos. En voor de rest zou ik zeggen: Kom lekker proeven. Kom kennismaken met de smaken van de nieuwe chef-kok. Gebakken tong en andere klassiekers, zoals paling, blijven zeker op het menu staan. We gieten het in zo’n jasje dat het niveau weer omhoog getild wordt. Verder gaan we thema’s zoeken met speciale dagen, zoals een Valentijnmenu. Tijdens alle evenementen in Volendam komt er een passend thema op de menukaart”.

