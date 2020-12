Kerken in Kerstsfeer versierd

De kosters en vrijwilligers van de Vincentiuskerk en Mariakerk hebben in de afgelopen week de kerken prachtig in kerstsfeer opgetuigd. De grote beeldengroepen, kribbes en verlichte kerstbomen zijn geplaatst en het ziet er schitterend uit.

Enkele dagen waren ze ervoor in de weer en ze hebben eer naar werken gekregen. Het is alleen jammer dat er tijdens de Kerstdagen géén vieringen plaatsvinden in de kerken vanwege de Corona. Op Kerstavond en Eerste Kerstdag zijn er alleen H. Missen in de Vincentiuskerk die door de LOVE uitgezonden worden.

Deze vieringen kunnen niet door de kerkgangers bezocht worden. Toch zijn de kerken sfeervol aangekleed voor Kerstmis. Die zijn namelijk wel geopend om de Kerstgroep te bezichtigen. Dan is al dit werk niet helemaal voor niks geweest.