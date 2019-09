Kermis 2019 is van start gegaan

Vrijdagmiddag om 2 uur begonnen de vele kermisattracties te draaien en gingen de kramen open. De start van de kermis verliep met droog weer. Meteen al kwamen de eerste kermisgangers op de twee locaties van de kermis in de Zeestraat en de Conijnstraat/Jozefstraat.

Het Kermisteam van de gemeente verdient weer een groot compliment. Vorig jaar werd door de Kermisbond BOVAK, de Volendammer kermis tot beste grote kermis van Nederland gekozen. Ook dit jaar is er voor jong en oud weer van alles te doen en te beleven. Er staan weer enkele spectaculaire attracties waarvan er een zelfs tot 60 meter hoogte reikt.

Zoals elk jaar hadden leerlingen van de Vincentiusschool de primeur. Zij liepen als eersten over de kermis en mochten enkele gratis ritjes in de attracties met het “proefdraaien”. Jets get loos, het feest kan beginnen.