Kermisvoorproefje in nieuwe recreatieruimte

De bouw van de nieuwe recreatieruimte in de Sint Gerardusstraat van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang vordert gestaag. De afwerking van de buitengevel met stalen beplating wordt nu uitgevoerd en de laatste puntjes moeten nog op de ‘i’ gezet worden.

Deze prachtige voorziening voor de bewoners van het Kloosterhof, de aanleunwoningen en de Gerardusstraat is bijna klaar. Er was vrijdagmorgen een gezellig samenzijn. “De Vooruitgang” had de bewoners van de aanleunwoningen uitgenodigd voor een voorproefje op vrijdagochtend van kermis.

Voor het eerst zaten de senioren gezellig bijeen in deze fraaie ruimte. Er was een toespraakje van Fred de Boer, directeur van ‘De Vooruitgang’, die tevens een toast uitbracht op de ingebruikname van de recreatieruimte en de start van de kermis.