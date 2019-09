Bedrijf in Beeld

Kernpraktijken Fysiotherapie de Garage breidt uit in Volendam

Vanaf heden zijn we óók te vinden in het splinternieuwe sportcentrum van BodyResults. Daar gaan we dagelijks met twee fysiotherapeuten aan de slag. Samen met de collega’s van BodyResults nodigen we iedereen uit om naar de feestelijke opening te komen op zondag 29 september.

BodyResults is een gezondheidscentrum waar vitaliteit, gezond bewegen, revalidatie en (top)sport samenkomen. Het centrum biedt niet alleen een grote fitnessruimte, ook zijn er verschillende groepslessen, personal training, yogalessen en er zijn meerdere kamers beschikbaar voor onze fysiotherapeuten.

Een specialist voor iedere klacht

Of u nu last heeft van uw rug, schouder, knie of enkel, bij Fysiotherapie de Garage hebben we altijd een specialist die uw klachten met de juiste zorg en aandacht kan behandelen.

Zo zijn we experts op het gebied van loopproblematiek en dé aangewezen praktijk in de regio voor revalidatie bij kruisbandblessures.

Samenwerking is onze kracht

Binnen het team van de Garage overleggen we graag, twee weten immers meer dan één. In overleg met u raadplegen we een collega, uw huisarts, sportartsen of orthopedisch chirurg. Zo dringen we door tot de kern van uw klacht en komen we tot een op maat gemaakte behandeling.

De samenwerking met BodyResults betekent dat we leden van het sportcentrum nog beter kunnen helpen. Indien nodig, overleggen we met de trainers over de juiste oefeningen of training om het herstel te optimaliseren. Leden die nog niet ‘klaar’ zijn om mee te doen in de groepslessen bieden we (individuele) fysiotraining aan.

De voordelen

Kampt u met klachten waardoor sporten of gezond bewegen niet goed gaat? Lukt het niet meer om lekker te bewegen en sporten zoals u dat altijd deed? Of wilt u graag beter worden in uw sport maar kampt u met blessures? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. Iedereen is welkom, ook als u geen lid bent van BodyResults. Bij BodyResults bieden wij zes dagen per week ook spoedplekken aan!

Bij Kernpraktijken Fysiotherapie de Garage kunt u terecht voor:

• Een analyse tot de kern van uw klacht

• Behandeling van klacht tot oorzaak

• Specialistische fysiotherapeutische zorg

• Het halen van uw doelen

• Echodiagnostiek

• Overleg met experts

• Fysiotherapie combineren met (topsport)training

• Aanwezig op avonden en zaterdagochtend

• Sportspecifieke testen en Biodex-krachtmetingen

• Second opinions

Sportfysiotherapeute Anna Smit is per september toegevoegd aan ons team

Met bijna 15 jaar ervaring en afgerond specialisme (Master Sportfysiotherapie, 2010) ligt haar focus en expertise op het gebied van sportletsels en orthopedische aandoeningen. Complexe knie- en voetklachten hebben hierin haar grootste interesse.

Oefentherapie Mensendieck

Per 1 oktober bieden wij naast fysiotherapie ook oefentherapie aan. Als oefentherapeut Mensendieck is Ruben Siregar een expert in het beweeg- en houdingsgedrag en vanuit zijn achtergrond stimuleert hij een gezond beweeggedrag. Op de lange termijn is dit ook bij recidiverende klachten vaak effectief.

Ruben heeft veel ervaring met het behandelen van spanningsklachten, nek-schouderproblematiek en ademhalingsproblemen.

Neem contact met ons op via

garage@kernpraktijken.nl of 0299 320175